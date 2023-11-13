الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: مبادرة "سلامتك تهمنا " في مدارس بورسعيد

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة للتوعية ضمن مبادرة"سلامتك تهمنا" في مجال السلامة والصحة المهنية، بمجمع مدارس بورسعيد التجريبية للغات، استمرارًا  لسلسلة الندوات للتوعية في هذا المجال تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بحضور 90 من طلاب مدارس (بورسعيد التجريبية للغات، وبورسعيد الثانوية العسكرية، والمشير الاعدادية بنات، واشتوم الجميل الابتدائية، والتنيس الابتدائية).
وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب المدارس لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ علي سلامتهم وسلامة المنشآت التعليمية من المخاطر التي تهدد السلامة والصحة للطلاب والمترددين.

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مديرية العمل ببورسعيد 

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أنه القى كلمة خلال افتتاح الفعاليات عن مفهوم السلامة وأهمية تطبيق علم السلامة في كافة مناحي الحياة، للحماية من المخاطر التي قد تحدث فى المدرسة أو البيت،و أشار فيها ايضًا  إلى ضرورة الإلتزام باشتراطات وإجراءات السلامة فى جميع الأوقات والمواقع للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تضمنت الندوة محاضرة القتها الكميائية حنان عباس حول السلامة السلوكية بالمدارس وكيفية تطبيقها في تعاملاتنا اليومية،وأهمية الجانب السلوكى للأفراد وتحليل المؤثرات السلوكية فى السلامة والصحة المهنية، والتى تؤدى إلى وقوع الحوادث نتيجة لعدم الإلتزام باشتراطات وإجراءات ووسائل السلامة والصحة المهنية، وكذلك التعريف بعلم الارجانومكس وتدريب الطلاب علي التعامل طبقا لمفاهيم علم الارجانومكس،. كما قامت الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة بعمل ورشة عمل مع الطلاب لبيان مدي استفادتهم من مفاهيم السلامة، وذلك بحضور نيرمين عزب  ممثل عن المكتب الفني لمحافظ بورسعيد،وإيهاب عبد المقصود  نائب عن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومني بهنساوى مدير مدرسة بورسعيد التجريبية، ولفيف من مفتشي مكتب السلامة ببورسعيد وبورفؤاد  وأعضاء من مركز إصدار التراخيص.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة سلامتك تهمنا السلامة والصحة المهنية مدارس بورسعيد

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