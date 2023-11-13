الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورة تدريبية عن التسويق والتجارة الإلكترونية لخريجي دورات التدريب المهني بالإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت فعاليات الدورة التدريبية في مجال "التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية"، بمركز التدريب المهني على مدار يومين متتاليين، لخريجي دورات التدريب المهنى على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بالاسماعيلية، تناولت موضوعات حول أهمية التسويق الإلكترونى والاعمال الإلكترونية ووسائل التسويق ومفهوم التجارة الإلكترونية، فى إطار سعى المديرية نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الاعمال وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

txt

وزارة العمل: ندوة توعية للعاملين بمديرية المنيا حول "السلوك الوظيفي والحوكمة"

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اهمية العمل الحر وريادة الأعمال ودورها فى تحقيق المستقبل والتنمية، وتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتوضيح اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع خطط التنمية وتوفير فرص العمل والإستفادة من خطط الوزارة في التدريب المهني المجاني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن الدورة تناولت محاضرات ألقاها المهندس عمرو التكلى من إدارة التسويق الالكتروني بجهاز تنمية المشروعات وقامت بالتنظيم للبرنامج، والدكتورة جيهان عبده  مدير الخدمات الغير مالية بمكتب الجهاز بالإسماعيلية، حول اهمية التسويق الالكتروني والتجارة الإلكترونية، وتوضيح مفهوم الاعمال الالكترونية، ومفهوم التسويق الالكتروني، ووسائل التسويق الالكترونى، واختيار القناة التسويقية المناسبة للمشروع، وتوضيح مفهوم التجارة الالكترونية، واستخدامات الانترنت، ومميزات استخدام Domain name الاحترافي، ومميزات استخدام البريد الالكتروني الاحترافي، ومميزات العلامة التجارية Branding، ومميزات التكويد للمنتجات Barcode،  ومميزات وكيفية عمل QR للمشاريع، والتدريب على كيفية الوصول لعملاء بالخارج، والتعريف بأهمية موقع LinkedIn، والتوعية باللوجو وتقييمه للمشروعات، ومبادئ واساسيات التصوير وتقييم الصور، وخدمة Google my business ،Google  التى يقدمها الجهاز.

وزارة العمل: مبادرة "سلامتك تهمنا" بالوادي الجديد

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية الدورة التدريبية التسويق الإلكتروني مركز التدريب المهني التبريد والتكييف جهاز تنمية المشروعات

مواد متعلقة

وزارة العمل: توعية العمال بمنشآت الوادي الجديد بالمشاركة الانتخابية

الأكثر قراءة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حممًا وعمودًا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

"ثلاثة أيام دون كهرباء وماء".. الصحة العالمية: الوضع فى مستشفى الشفاء خطير جدًا

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج لمحكمة الجنايات

قبل انطلاق تصويره.. القائمة الكاملة لأبطال فيلم "شمس الزناتي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان

مستعمرون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: جرائم الإعدام الميدانى تستدعى تدخل المجتمع الدولى