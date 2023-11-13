الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة توعية للعاملين بمديرية المنيا حول "السلوك الوظيفي والحوكمة"

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوة للتوعية تحت عنوان "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والحوكمة "، وذلك لـ18 من العاملين بالمديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها، ضمن جهود المديرية للإرتقاء بمستوى العاملين فيها وتفعيل كافة مهام المكاتب فى ظل رؤية مصر للتحول الرقمى، وحوكمة جميع القطاعات، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفيعل دور المكاتب والأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات لتقوم بمهامها المنوطة بها على أعلى مستوى وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، والاستفادة من منظومات العمل التى أنشأتها الوزارة لتسهيل المهام فى كافة التخصصات وتدريب العاملين عليها.

وزارة العمل: توعية العمال بمنشآت الوادي الجديد بالمشاركة الانتخابية

مديرية العمل بالمنيا

واوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، انه قدم محمد صلاح وكيل المديرية محاضرة خلال الندوة حول مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وما تتضمنه من مبادئ أساسية لقواعد السلوك الوظيفى، والواجبات المفروضة أثناء تأدية الخدمة الوظيفية من أحترام القانون، والحيادية، والنزاهة، والإجتهاد، والكفاءة العالية، وكيفية الحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفى، فضلًا عن علاقات العمل والسلوك التنظيمي، كما تناولت تريزة سلامة كبير الباحثين بالمديرية شرح مفصل حول الحكومة ومفهومها وهى الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة للإحتياجاتهم، كما جرى الاستماع الى استفسارات الحضور ومشاركة الزملاء بآرائهم حول موضوعات الندوة. 

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وزارة العمل: مبادرة "سلامتك تهمنا" بالوادي الجديد

وكانت قد نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية في مجال المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان" المشاركة الانتخابية واجب وحق" وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام والادارات المختلفة بمركز الداخلة، وذلك لعدد 101 من العاملين بمكتب عمل الداخلة، والعاملين بمنشآت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالداخلة، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بمركز الداخلة بالوادى الجديد، وذلك فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوة الحوكمة وزير العمل حسن شحاتة

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