الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: توعية العمال بمنشآت الوادي الجديد بالمشاركة الانتخابية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية في مجال المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان" المشاركة الانتخابية واجب وحق" وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام والادارات المختلفة بمركز الداخلة، وذلك لعدد 101 من العاملين بمكتب عمل الداخلة، والعاملين بمنشآت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالداخلة، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بمركز الداخلة بالوادى الجديد، وذلك فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشأت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور، واهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة واسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدمًا نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.

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مديرية العمل بالوادي الجديد 

واوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، انه بالتنسيق بالتنسيق والتعاون مع مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام ومكاتب العمل التابعة للمديرية، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والإستقرار، وتحت رعاية اللواء ا. ح  محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، ومؤكدًا إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات.

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وكان قد اختتم وزير العمل حسن شحاتة أمس الأحد بمحافظة أسيوط، بافتتاح يرافقه المحافظ اللواء عصام سعد، مكتب تشغيل أسيوط المطور، ودعمه بكل أنواع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين، خاصة استخراج كعب العمل، وشهادات خبرة وقياس المهارة، وتسجيل بيانات نسبة التعيينات من ذوي الهمم في الشركات، ومعلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية العملية الانتخابية الاستحقاقات الدستورية القطاع الخاص

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