السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: حملة" 100 يوم صحة "بمديرية عمل الإسماعيلية

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية استضافت فريق طبى من الأطباء والممرضين للإطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها، ضمن حملة وزارة الصحة " 100 يوم صحة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المتردديين، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة والتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير افضل الخدمات الممكنة وتحقيق أقصى إستفادة منها للعاملين والمترددين.

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مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد مديرمديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية استضافت المبادرة لاستكمال أعمال سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم وذلك بمقر المديرية، مضيفًا أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما يتم توقيع الفحص على كافة العاملين بالمديرية  وفي مختلف المكاتب ووفقًا لجداول زمنية مسبقة، مناشدًا جميع العاملين  بسرعة إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر، ومضيفًا أن حملة  100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بالإسكندرية

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن إستكمال مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، وذلك بشركة يونيتد انجينز نج للهندسة والمقاولات، وكذلك تنظيم زيارة لموقع المشروع الحالي " بالم هيلز " الجاري تنفيذه في الفترة الحالية، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية، وأيضًا تنظيم ندوة توعية للعمالة بمقر العمل حول كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

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