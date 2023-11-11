السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بالإسكندرية

تسجيل وحصر جديد
تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل عن إستكمال مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، وذلك بشركة يونيتد انجينز نج للهندسة والمقاولات، وكذلك تنظيم زيارة لموقع المشروع الحالي " بالم هيلز " الجاري تنفيذه في الفترة الحالية، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية، وأيضًا تنظيم ندوة توعية للعمالة بمقر العمل حول كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

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وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمنشآت المنوفية

مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أنه جرى حصر عدد 41 عاملًا من موقع العمل وعنوانه وسط أبيس قطعة 9 حوض بحيرة مريوط - بمحرم بك، ومشيرًا إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال، حيث قامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة  تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة، ومنوهًا إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية.

وزارة العمل: حصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة بشركة إستثمار بالإسماعيلية

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ملتقى السلامة والصحة المهنية بأشمون، وذلك بمستشفى العربي بأبو رقبة  تحت عنوان "خطط الطوارىء واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها"، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، بمشاركة ممثلين عن 12 منشأة فى مختلف التخصصات، وذلك فى إطار جهود الوزارة والمديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين فى مختلف قطاعات العمل للحد من المخاطر والحفاظ على الأفراد والممتلكات، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية العمالة غير المنتظمة زيارة الرعاية الاجتماعية ندوة توعية وزير العمل حسن شحاتة

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