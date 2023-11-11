السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع الأقصر

مبادرة سلامتك تهمنا
مبادرة سلامتك تهمنا

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة مبادرة "سلامتك تهمنا"  بمحافظة الأقصر، وذلك بقاعة المؤتمرات بحضور ممثلي 40 شركة، وأكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من انشطة وقطاعات مختلفة تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر،وتنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخطار بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين.

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مديرية العمل بالأقصر 

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة، ان المحافظة شهدت فعاليات المبادرة بمشاركة المهندسة غادة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والتى أكدت في كلمتها الدور الذي تقوم مبادره سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من انشطه مختلفه علي مستوي الجمهورية وأوضحت الدور الذي تقوم به المبادرات في منع الحوادث والاصابات وزيادة الإنتاج، كما جرى خلال المباردة توضيح الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والانشطة المختلفة بمحافظة الاقصر، كما حضر المبادرة اللواء علي شرابي رئيس مجلس مدينة الاقصر.

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واضاف مدير المديرية ان المبادرة تضمنت محاضرات علمية، ألقى المحاضرة الأولى المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة حول تصاريح العمل موضحا ماهو تصريح العمل وما اهمية تصريح العمل وما المتطلبات الاساسية لتصريح العمل، وانواع تصاريح العمل، وما هي الإجراءات العامو المتبعة عند إصدار تصريح العمل  ، كما قام المهندس اسلام حمدي من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسبابها، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والحد من آثارها.

وزارة العمل بيئة العمل سلامتك تهمنا وزير العمل حسن شحاتة السلامة والصحة المهنية

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