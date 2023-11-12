وزير العمل يختتم جولاته فى أسيوط بافتتاح مكتب تشغيل متطور.. ولقاء مع العاملين بالمديرية

في ختام جولته اليوم الأحد، بمواقع عمل وإنتاج في محافظة أسيوط، افتتح وزير العمل حسن شحاتة يرافقه المحافظ اللواء عصام سعد، مكتب تشغيل أسيوط المطور، ودعمه بكل أنواع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين، خاصة استخراج كعب العمل، وشهادات خبرة وقياس المهارة، وتسجيل بيانات نسبة التعيينات من ذوي الهمم في الشركات، ومعلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب.

حث العاملين على المزيد من العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم

كما التقى الوزير والمحافظ بالعاملين بمديرية عمل سوهاج، حثهم على المزيد من العمل بتنفيذ خطة الوزارة في كل الملفات المعنية.

وبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية في محافظة أسيوط، لمدة يوم واحد، يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد، وقيادات تنفيذية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمال، ونقابيون، حيث إن جدول أعمال زيارة الوزير يتضمن جولة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج، وافتتاح "ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة"، تشارك فيه 72 شركة ومنشأة صناعية، وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وافتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته، والمحافظ، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وينعقد الملتقى بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

كما تفقد الوزير مركز التدريب المهني التابع للوزارة، بمنطقة بني غالب، وعقد لقاءً مع متدربين ومتدربات، وقام بتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن تحتاجها سوق العمل، وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت المديرية بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وزير العمل يختتم جولاته في أسيوط

وزير العمل يختتم جولاته في أسيوط

وزير العمل يختتم جولاته في أسيوط