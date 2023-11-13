الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تسلم عقود عمل لذوي الهمم بمحافظة القاهرة

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، 14 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم فى 4 منشآت بالقطاع الخاص، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوي الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم.

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مديرية العمل بالقاهرة 

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريرٍ للوزارة، انه جرى التأكد من كافة العقود التي جرى تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ذلك بحضور رشا احمد مدير مكتب تفتيش حدائق القبة، وأسماء عاطف مفتش بالمكتب،واحمد هنيدي ومحمود صقر ونبوية مصطفى وياسمين على وشيرين حماد أعضاء المكتب الفني، وبمشاركة مندوبي منشآت القطاع الخاص والاستثمارى المقدمة للفرص وهي: شركة الجيزة للغزل والنسيج، والجامعة الصينية، وشركة الباشا للتبريد والتكييف، ومستشفى سان بولا.

كما ستقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، ومؤكدًا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة القاهرة ذوي الهمم القطاع الخاص وزير العمل حسن شحاتة

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