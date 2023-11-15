الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز برنامج تدريب الشباب في 8 محافظات بالصعيد

وزير العمل
وزير العمل

وجه وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء، الإدارات المُختصة بملف التدريب المهني،بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجًا في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب.

وجدد دعوته إلى الشباب من الجنسين بالتوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات التي يقطنون بها للتقديم على دورات التدريب المهني حتى يكونوا جاهزين لإحتياجات سوق العمل..جاءت توجيهات الوزير تزامنًا مع إجتماع تنسيقي بين "الوزارة"،و"برنامج الأغذية العالمى  WFP"،و"برنامج التعاون الألمانى"، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية"،والذي إنعقد أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الخطة التنفيذية بين "الوزارة" و"البرنامج" لبرنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية،هي محافظات:أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم "،على مجالات ومِهن:الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" و"البرنامج" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة  ..

وبحسب بيان "الوزارة" فإن هذا الاجتماع التنسيقى الذى نظمته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة المركزية للتدريب المهنى، افتتح فعالياته المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، بكلمة أكد خلالها على أهمية تفعيل الخطة التدريبية بالمحافظات والاستفادة من طاقات الشباب من الجنسين وتوجيه كفاءاتهم للمشاركة فى عمليات التنمية الإقتصادية، ودعمهم من خلال برامج التدريب المهنى المجاني المُخطط تنفيذها خلال الفترات المُقبلة، مقدمًا الشكر والتقدير لمسئولى برنامج الأغذية العالمى، ومديرى مديريات العمل ومسئولى التدريب بالمحافظات المشاركين فى الاجتماع على جهودهم الفعالة لإنجاح ذلك التعاون وتقديم أفضل الخدمات التدريبية للشباب..

وزارة العمل تسلم عقود عمل لذوي الهمم بمحافظة القاهرة

 

وأشار البيان الصحفي إلى أن الإجتماع تناول مناقشات حول آلية تنفيذ برامج تمكين الشباب بالمحافظات المُستهدفة، ومفهوم منهجية "التوأمة المهنية"...شارك فى الإجتماع من الوزارة: المهندسة ياسمين ممدوح مدير عام الادارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى، والمهندس وائل عبد الصبور مدير عام الادارة العامة لشئون مراكز التدريب المهنى، والدكتورة عطيات أبو زيد إدارة العلاقات الخارجية، ومديرى مديريات العمل ومسئولى التدريب بالمحافظات الـ8، ومن برنامج الأغذية العالمى: دعاء عرفة مدير وحدة الحماية الإجتماعية، وماريانا برسوم، وميلاد نجيب  مسئول برامج تمكين الشباب، وطارق سراج من فريق البرنامج، ومن شركة قدرة د. نشوى أيوب المدير التنفيذى للشركة، ود.سعد رضوان من الشركة..

يُشار إلى أن وزارة العمل تمتلك 27 مركز تدريب ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب وتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل،كما تقدم جوائز للمتفوقين تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.

وزير العمل حسن شحاتة سوق العمل ذوي الهمم حياة كريمه

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