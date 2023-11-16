وزارة العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم بالأقصر

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر نظمت ندوة توعوية مجمعة فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 55 إداري من الادارة التعليمية في مدرسة الأقصر الثانوية بنات، استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت مفهوم السلامة وأهدافها وخطة الطواريء والاخلاء والتعرف علي مخاطر بيئة العمل في المنشآت التعليمية حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة العاملين والطلاب والمترددين وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

مديرية العمل بمحافظة الأقصر

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقريرٍ للوزارة، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر تؤثر في زيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، كما حاضر فى الندوة الكيميائية منال سمير من إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائية أسماء محمد ومروة محمد من مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر، كما جرى استعراض وشرح موضوعات مرتبطة بتأمين بيئة العمل التي تمس سلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمدرسة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وتحت إشراف مدير إدارة السلامة بالمديرية الكيميائية نسرين النجار وبمشاركة مدير المدرسة.

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 99 من طالب وطالبة وإداري من مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات، استكمالًا لما بداته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت مفهومم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الاخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.