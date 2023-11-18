وزارة العمل: تمكين المرأة إقتصاديًا.. وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن ختام برنامج تدريب مهني مجاني على مهنة التفصيل والخياطة، لخريجين جدد "13 فتاة "، من فتيات محافظة الوادي الجديد، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024، التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل بالمحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتمكين المرأة إقتصاديًا، ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة.

مديرية العمل بالوادي الجديد

وبحسب بيان صحفي أوضحت الوزارة، أن مديرية العمل بالوادي الجديد ومن خلال أجهزتها المعنية كوحدة العمالة غير المنتظمة،ومكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الخارجة،تواصل حصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات العملاقة،ومنها منطقة فوسفات ابو طرطور،لضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،لشمولهم بالرعاية والحماية من خلال الحسابات المخصصة لذلك في كل مديرية على مستوى الجمهورية والتي يطلق عليها "حسابات العمالة غير المنتظمة".

وقال أحمد حسيب مدير مديرية الوادي الجديد أن تنفيذ خطة التدريب المهني،والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة يأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير العمل حسن شحاتة بهدف الانتهاء من خطة التدريب المهني للعام الحالي، كذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح مدير المديرية أن التعاون بين "المديرية"، ومحافظة الوادي الجديد،تسير على قدم وساق،تحت رعاية المحافظ اللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط،ود. حنان مجدي نائب المحافظ.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لتفقد مجموعه شركات تو إم إليكتريك جروب الكهربائية بالمنطقه الصناعية، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والإستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، ولتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.