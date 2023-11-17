حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. جولة في مواقع عمل وإنتاج أسيوط.. وفرص عمل بالمحافظات

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد فى بدايته جولة لوزير العمل حسن شحاتة لمحافظة أسيوط إستقبله خلالها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مطار أسيوط الدولي، جاء فى بدايتها افتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية في "أسمنت أسيوط" بمشاركة 72 شركة، ولقاء مع "العمال" لحثهم على العمل وزيادة الإنتاج، والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" التي يرسى قواعدها الرئيس السيسي، وكذلك مشاهدة تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ والتعامل السريع والمفاجئ مع المخاطر بموقع"النيل لتسويق البترول".

كما تفقد خلال الجولة معرض منتجات مركز التدريب المهني ببني غالب، وسلم شهادات لخريجي" المركز"، و42 عقد عمل لذوي همم، كما افتتح ملتقى توظيف دعا خلاله الشباب إلى الإقبال على العمل الحر والمشروعات الصغيرة والاستفادة من خدمات "الوزارة" في "التدريب المهني"، كما قام بإفتتاح مكتب تشغيل متطور وعقد لقاء مع "العاملين بالمديرية" وحثهم على المزيد من العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.. كما تضمنت فعاليات الأسبوع زيارة لوزير العمل إلى "اتحاد الصناعات المصرية" أكد خلالها أن توجيهات الرئيس السيسي التعاون مع شركاء التنمية وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"، والقطاع الخاص شريك في "بناء الجمهورية الجديدة"..وأن الحكومة حريصة على دعم الصناعة والتصدير وزيادة الاستثمار..كما التقى وزير العمل وفدًا من شركة ليوني العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات فى إطار تَشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب طبقًا للمعايير الدولية،ووجه بسرعة إنجاز برنامج تدريب الشباب في 8 محافظات بالصعيد على 5 مِهن يحتاجها سوق العمل تزامنًا مع إجتماع "الوزارة" التنسيقي مع برنامج الأغذية العالمى WFP.. وكذلك عمل ورشة عمل لتدريب "مُفتشي العمل" بـ 8 محافظات على دليل تفتيش "المساواة بين الجنسين" في مواقع العمل والإنتاج.. كما أعلنت وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، بالإضافة إلى إستمرار تكليفات مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل..

*جولة أسيوط:

في بداية الأسبوع إستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مطار أسيوط الدولي، وزير العمل حسن شحاتة،وذلك في بداية جولة ميدانية للوزير،داخل مواقع عمل بالمحافظة..ودارت نقاشات على هامش الإستقبال بين "الوزير" و" المحافظ" بشأن التنسيق والتعاون في ملفات مشتركة،تخص خدمات مقدمة للمواطنين على أرض المحافظة.. وقد بدأ الوزير جولته في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة أسيوط، حيث إفتتح،ومحافظ أسيوط،ابالنادي الرياضي بشركة اسمنت أسيوط،"ملتقى السلامة والصحة المهنية "،بمشاركة 142 من ممثلي 72 شركة بمحافظة أسيوط،بحضور رئيس جامعة اسيوط د. أحمد المنشاوي،ووفد من وزارة العمل ومديريتها بالمحافظة،ورؤساء مجالس إدارات شركات..

وقال وزير العمل حسن شحاتة في كلمته أن الوزارة حريصة على أن تضع ملف السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها،لما له من أهمية كبيرة في وجود بيئة عمل آمنة وصحية،يستفيد منها العامل.وصاحب العمل،والعملية الإنتاجية وأنها أبرز توجيهات الرئيس السيسي في "الجمهورية الجديدة"..وأضاف:"ودائما تكون توجيهاتنا للإدارة المركزية المختصة بهذا الملف،و للمديريات ومكاتبها، في كافة المحافظات بتكثيف وتفعيل دورها في التوعية بأهمية توفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية في كل مواقع العمل والإنتاج،وتنفيذ القانون في هذا الشأن"..وأوضح: "وفي هذا الملتقى الذي يشارك فيها العديد من الشركات والمنشآت والمجمعات الصناعية والإنتاجية،نوجه الشكر والتقدير للجميع على المشاركة..ونؤكد لطرفي العملية الإنتاجية في كل مواقع العمل، على أن تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية ليس فقط التزامًا أخلاقيًا واجتماعيًا، بل هو أيضًا استثمارًا في أهم رأس مال تمتلكه أي مؤسسة،وهو العاملين فيها...كما نؤكد على أن هذا الملتقى فرصة فريدة للتأكيد على أهمية دورنا مع شركائنا في التنمية، لتعزيز المعرفة وتطوير مهارات أخصائي وفني السلامة والصحة المهنية، مما يعزز الكفاءة والفاعلية في مواجهة التحديات التي قد نواجهها"..

وقال الوزير أيضا:"إن جميع الدول المتحضرة،ومنها مصر تسعى إلى تعزيز معايير العمل الدولية، ونحن هنا لنؤكد على ذلك وعلى أهمية دمج السلامة والصحة المهنية كجزء لا يتجزأ من هذه المعايير،لإيماننا بأن توفير بيئة عمل آمنة وصحية لا يعود بالنفع فقط على العاملين في المنشآت، ولكنه يسهم أيضًا في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التنمية..فوزارة العمل تمتلك إدارة مركزية،ومكاتب مختصة بملف السلامة والصحة المهنية،كما أن لديها المركز القومي للسلامة والصحة المهنية،والذي وجهنا بسرعة تطوير "المناهج"،و اللوائح المنظمة له،وكذلك البنية التحتية به،بما يسمح له بالقيام بدوره، ومهامه فى دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليه الدولة المصرية أولوية كبيرة،بإعتباره شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة، فى كافة المنشأت،كما تواصل الوزارة ومديرياتها،إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا في كل المنشآت.."

وأكد الوزير: "إن الملتقيات التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن تهدف في المقام الأول إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة،في مجال السلامة والصحة المهنية..وتسعى خلال هذه الفترة إلى تكثيف الاستمرار في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة في هذا المجال، وكذلك تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية"...وأوضح:"إنها دعوة لجميع المشاركين هنا إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتوسيع آفاقهم وتعزيز مهاراتهم في مجال السلامة والصحة المهنية..فنحن هنا لنبني معا مستقبل أكثر أمانًا،وصحة للعاملين في جميع القطاعات".

*لقاء العمال:

كما واصل وزير العمل حسن شحاتة جولته في أسيوط ،بلقاء مع العمال بشركة بتروجيت وعدد من شركات المقاولات بالمجمع البترولي بالمحافظة الذي يعمل به ما يقرب من 5000 عامل بشكل مباشر،وغير مباشر،وذلك برفقة المحافظ عصام سعد محافظ أسيوط،وقيادات مديرية العمل،و الشركات،،وذلك للإطمئنان على توفر إشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،وحث الوزير العمال على زيادة العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،كما حث الإدارة على سرعة تسجيل بيانات باقي العمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية والرعاية لها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة والمديرية،مشيدا بالطاقة الإنتاجية للمجمع،وحالة الاستقرار داخل مواقع العمل..وشاهد الوزير شحاتة تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ والإطمئنان على التعامل السريع والمفاجئ مع أية مخاطر محتملة،وذلك بموقع شركة النيل لتسويق البترول بالمنطقة البترولية بالمحافظة،وإستمع إلى خطة تطوير المنطقة البترولية التي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة،وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وسلم وزير العمل 42 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل، وذلك خلال تفقده مركز التدريب المهني ببنى غالب بأسيوط، وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، سلم الوزير خلال جولته بالمركز أيضا شهادات إتمام التدريب لـ 47 خريج من برامج التدريب المهني بالمركز على مهن التسويق الإلكتروني،والتفصيل والخياطة، فضلًا عن تكريم 4 نماذج مشرفة من خريجي المركز على مهن التبريد والتكييف وصيانة الحاسب الآلي،وصيانة الأجهزة المنزلية،حيث تم تعيينهم في شركات قطاع خاص...

وأكد الوزير على أهمية تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتشجيعهم على اقامة مشرعات صغير مما يسهم في خفض معدلات البطالة،موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..

كما تفقد الوزير " شحاتة" والمحافظ تفقدا الدورات التدريبية بالمركز بورش التفصيل والخياطة وصيانة الحاسب الآلي، وأوضح علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط أن المديرية في إطار تنفيذ توجيهات "الوزير" بتأهيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، عقدت بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنظيم عدد من الدورات التدريبية للصم والبكم من الجنسين على مهن التطريز والخياطة وصيانة الحاسب الآلي وتفقد الوزير والمحافظ تلك الدورات..وأضاف:"تنفيذا لتكليفات الرئيس تم إستيفاء نسبة تعيين الـ5% بجميع منشآت القطاع الخاص بنسبة 146 % في 387 شركة بالمحافظة."..

*ملتقى التوظيف:

..ودعا وزير العمل حسن شحاتة، الشباب المصري،إلى تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر،والمشروعات الصغيرة،والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في "التدريب المهني" للتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل..جاء ذلك خلال افتتاحه، والمحافظ، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 2800 فرصة عمل بمشاركة 28 شركة قطاع خاص بالمحافظة.. وبحسب بيان صحفي للوزارة إنعقد الملتقى تحت رعاية الوزير، والمحافظ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط، وأكد " شحاتة " على أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولذوي الهمم، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحث الوزير شباب المحافظة على المشاركة في الملتقى وتغيير الثقافة نحو العمل الحر، موجها مدير المديرية بأهمية متابعة شغل تلك الفرص المتاحة والتأكد من استلام الشباب للعمل ومتابعتهم..وأوضح البيان أن فرص العمل المتاحة بالملتقى تشمل تخصصات مختلفة وهي: مهندس ميكانيكا، ومهندس إنتاج، ومهندس صيانة، ومهندس IT، أخصائي تمويل، وأخصائي نقل، وموظفين فروع بشركات أغذية، ومديري مبيعات، وفني صيانة، ومحاسب، ومشرفين أمن، ممثل خدمة عملاء، وكول سنتر، ومدخل بيانات، وكيميائي، وفنى كهرباء، وسائق، وفني معمل، ومعاون تمريض..وأنه يمكن التواصل مع مديرية العمل بشكل مباشر للحصول على تلك الفرص..

كما انه وفي ختام جولته في محافظة أسيوط،افتتح وزير العمل يرافقه المحافظ،مكتب تشغيل أسيوط المطور،ودعمه بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين،خاصة استخراج كعب العمل،وشهادات خبرة وقياس المهارة،وتسجيل بيانات نسبة التعينات من ذوي الهمم في الشركات،ومعلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب..كما التقى الوزير والمحافظ بالعاملين بمديرية عمل سوهاج،وحثهم على المزيد من العمل بتنفيذ خطة الوزارة في كافة الملفات المعنية...

*"اتحاد الصناعات":

وخلال الأسبوع أيضا التقى وزير العمل حسن شحاتة، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.

وفى مستهل اللقاء، أكد وزير العمل أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية،وشريك رئيسي للحكومة في بناء "الجمهورية الجديدة"،وأن القرار الوزاري بشأن تغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة " إلى "العمل" إمتثال لمعايير العمل الدولية،و دليل عملي على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات،والتعاون،والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة" حكومة وأصحاب أعمال وعمال"،فى كافة الملفات المشتركة،التى تخص العمل والإنتاج،والتشريعات والقرارات ذات الصلة..

ومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على سوق العمل، مبينًا أنه منذ تولى الوزير "شحاتة" الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضي،وهناك تواصل وحوار مستمر مع الوزارة تأكيدًا على أن هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والاتحاد.

واطلع وزير العمل خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان،وكذلك التدريب المهني والفني،والحد الأدنى للأجور،وتفتيش العمل،والتأمينات،ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة،وتطوير مراكز التدريب،وكذلك العمالة غير المنتظمة..وأكدوا على أن اتحاد الصناعات لدية رؤية سوف يقدمها للوزارة بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل.

* مع "ليوني العالمية":

وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل،بمكتبة بالوزارة،وفدًا من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات،برئاسة د. أورسلا بيرنرت العضو المنتدب بمجلس الإدارة -التي تزور مصر خلال هذه الأيام- المُكلفة بإدارة الموارد البشرية لفروع "الشركة"،التى تمتلك فروعا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر،وتمثلها في مصر "ليوني مصر " بعدد 15 مصنعًا،منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و3 مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنعين بمحافظة أسيوط، ويضم فريق "ليوني مصر"، 5.600 شخص ما بين عامل وفني ومهندس،مُدربين على أعلى مستوى مقارنةً بمواقع "ليوني" المنتشرة في 30 دولة حول العالم..

وبحسب بيان صحفي،رحب الوزير شحاتة بدعوة "الإدارة" لزيارة مصانع الشركة بمصر،والإطلاع على سياسة تعزيز علاقات العمل بين "الإدارة" و"اللجنة النقابية" التي تضم في عضويتها 50% من العاملين بالشركة،وعلى بيئة العمل اللائقة والصحية داخلها..ووجه" الوزير" الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التواصل،وإعداد تصور عاجل بشأن التعاون في مجال التدريب المهني،وتخصيص ورش ومراكز تدريب على مهن مرتبطة بتخصصات "الشركة"،وتبادل الخبرات،والإستفادة من المُدرِّبين،والماكينات المتطورة والحديثة لدي الشركة،لتنمية مهارات الشباب المصري،وتوفير فرص عمل له،وإمداد الشركة -مع توسعاتها الجديدة في مصر وخارجها- بعمالة مصرية ماهرة ومُدرِّبة طبقًا للمعايير العالمية،خاصة وان الشركة تستعد لتأسيس فرع جديد لها في مدينة بدر..

وقال البيان الصحفي أن الوزير شحاتة أكد لـ"الوفد الأجنبي" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تَشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد،وداعمة للصناعة،وتسهيل كل المعوقات التي تُقابلها،وأن كافة التشريعات والقرارات الوزارية تتجه نحو المزيد من الإستثمارات،وتوفير بيئة آمنة لذلك،وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وأن كُلِّ واحِدٍ منهما له حقوق وعليه واجبات..

*"الوزارة" وWFP:

ووجه وزير العمل حسن شحاتة، الإدارات المُختصة بملف التدريب المهني،بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجًا في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب،مجددًا دعوته إلى الشباب من الجنسين بالتوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات التي يقطنون بها للتقديم على دورات التدريب المهني حتى يكونوا جاهزين لإحتياجات سوق العمل..جاءت توجيهات الوزير هذا الأسبوع، تزامنًا مع إجتماع تنسيقي بين "الوزارة"،و"برنامج الأغذية العالمى WFP"،و"برنامج التعاون الألمانى"، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية"،والذي إنعقد بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الخطة التنفيذية بين "الوزارة" و"البرنامج" لبرنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية،هي محافظات:أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم "،على مجالات ومِهن:الطاقة الشمسية،والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" و"البرنامج" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..

وبحسب بيان "الوزارة" فإن هذا الاجتماع التنسيقى الذى نظمته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة المركزية للتدريب المهنى، افتتح فعالياته المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، بكلمة أكد خلالها على أهمية تفعيل الخطة التدريبية بالمحافظات والاستفادة من طاقات الشباب من الجنسين وتوجيه كفاءاتهم للمشاركة فى عمليات التنمية الإقتصادية، ودعمهم من خلال برامج التدريب المهنى المجاني المُخطط تنفيذها خلال الفترات المُقبلة، مقدمًا الشكر والتقدير لمسئولى برنامج الأغذية العالمى، ومديرى مديريات العمل ومسئولى التدريب بالمحافظات المشاركين فى الاجتماع على جهودهم الفعالة لإنجاح ذلك التعاون وتقديم أفضل الخدمات التدريبية للشباب..

*"المساواة بين الجنسين":

وأعلنت وزارة العمل فى بيان لها، عن إفتتاح ورشة العمل الثانية حول بيئة العمل اللائقة للجنسين،المُنعقدة على مدار يومين بمحافظة الأسكندرية، تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يُراعى "المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع"،فى إطار التعاون بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"،ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل.. وتتضمن الورشة يوم تدريبي لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: الأسكندرية، وبورسعيد، وكفرالشيخ، ودمياط، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والشرقية، حول دليل التفتيش، والتركيز علي مناقشة مُدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.

* نشرة التوظيف:

واليوم الجمعة أعلنت وزارة العمل في بيان لها عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى..

وجاء في البيان الصحفي،أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية...وفي تخصصات: صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية، وممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع، ومعلمين جميع التخصصات،وسكرتارية، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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