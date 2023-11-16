للشباب حتى 40 سنة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 18 وحتى 40 سنة، وذلك بأحد مصانع الكيماويات بمحافظة بني سويف، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، مهندسين كهرباء، وذلك للذكور فقط، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من 3 سنوات فأكثر.

كما يطلب المصنع، مهندسين إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة في مجال المصانع، وأن يكون حاصل على بكالوريوس علوم أقسام (كيمياء، فيزياء، وجيولوجيا)، وذلك للذكور فقط.

كما يحتاج المصنع، عمال تعبئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة، وذلك للذكور فقط.

مميزات فرص العمل

وتتميز فرص العمل المتاحة بالمصنع، بتوفير مواصلات، وتأمينات اجتماعية، وتأمين صحي، وحوافز.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01111998326، أو إرسال السيرة الذاتية على الواتساب على رقم 01227866082، على أن يكون الاتصال من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط يوما توظيفيا للشباب من الجنسين للعمل فى إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية، تعرض من خلاله 150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها فى الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة، وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين فى الحصول على تلك الفرص بحضور مسئولى الشركة وعدلى أو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، وتحت رعاية المديرية وإشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، بما يحقق طموحاتهم وأحلامهم ويحسن من مستويات المعيشة فى ظل الجمهورية الجديدة.