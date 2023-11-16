وزارة العمل: يوم توظيفى لشباب أسيوط يوفر 150 فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط يوما توظيفيا للشباب من الجنسين للعمل فى إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية، تعرض من خلاله 150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها فى الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة، وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين فى الحصول على تلك الفرص بحضور مسئولى الشركة وعدلى أو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، وتحت رعاية المديرية وإشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، بما يحقق طموحاتهم وأحلامهم ويحسن من مستويات المعيشة فى ظل الجمهورية الجديدة.

المقابلات الشخصية للمتقدمين



وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين تحت رعاية المديرية والمحافظة، كما تم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل المهن المطلوبة، ومراعاة أحكام القانون واللوائح فى العقود التى سيتم توقيعها، كما ستتم مراقبة تنفيذ تلك الأحكام من خلال أجهزة التفتيش العمالى والتشغيل التابعة للمديرية فى مختلف أرجاء المحافظة، لتوفير الرعاية والحماية للعمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية فى ظل الجمهورية الجديدة، ومنوهًا إلى استمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب فى منشآت القطاع الخاص بما يسهم فى تخفيض معدلات البطالة وتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة.

فى سياق آخر، قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر نظمت ندوة توعوية مجمعة فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 55 إداريا من الإدارة التعليمية في مدرسة الأقصر الثانوية بنات، استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت مفهوم السلامة وأهدافها وخطة الطواريء والإخلاء والتعرف علي مخاطر بيئة العمل في المنشآت التعليمية، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة العاملين والطلاب والمترددين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.