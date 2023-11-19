وزارة العمل: توعية عمال "الوادي الجديد" بتنظيم الأسرة والمشاركة الانتخابية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، ندوة تثقيفية في مجال تنظيم الأسرة وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان" المشاركة الانتخابية واجب وحق"، وذلك لعدد 18 من العاملين بشركة الطحان جولدن داتس بالخارجة بالوادى الجديد، فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشأت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور، واهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة واسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدمًا نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.

مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، انه نجحت جهود مكتب تشغيل الخارجة التابع للمديرية في تنظيم الندوة التثقيفية، والتي بدأتها المديرية ضمن سلسلة من ندوات التوعية والتثقيفية لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والإستقرار، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، ومؤكدًا إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن ختام برنامج تدريب مهني مجاني على مهنة التفصيل والخياطة، لخريجين جدد "13 فتاة "، من فتيات محافظة الوادي الجديد، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024، التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل بالمحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتمكين المرأة إقتصاديًا، ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة.