الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: توعية طلاب المدارس والجامعات بالأسكندرية بالسلامة والصحة المهنية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن استكمال سلسلة ندوات التوعية بالقطاع التعليمي لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بمدارس وجامعات محافظة الأسكندرية، لتوعية الطلاب والعاملين والاداريين بأهمية تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة للحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة المحيطة بهم، ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة من خلال إدارات السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل بالمحافظات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بين العاملين والطلاب باشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية على كافة المستويات، وأهمية تطبيقها في الحياة اليومية بما يحمي الإنسان والمكان الموجود فيه من انواع المخاطر المختلفة.

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وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة بمشروعات أسوان

مديرية العمل بالأسكندرية 

وأوضحت الوزارة، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية عدة ندوات للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل أمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية، وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، ان سلسلة الندوات بدات بالمدارس التالية: مدرسة قايتباي الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد مهيد الهواري ببرج العرب الجديدة، ومدرسة الزهراء ببرج العرب، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنات، ومدرسة خديجة بن خويلد، وبمشاركة عدد من الطلبة والعاملين، تناولت جميعها مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر والتوعية بمخاطر بيئة العمل.

وزارة العمل: توعية عمال "الوادي الجديد" بتنظيم الأسرة والمشاركة الانتخابية

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان، شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع سنابل سونو أسوان، والذى يقوم بتنفيذه جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية بوازرة الدفاع، وذلك لحضر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها،حيث ان المشروع يقوم باستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان، ويوفر الاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية، إلى مرحلة التسويق للمنتجات الزراعية.

وزارة العمل ندوات التوعية القطاع التعليمي السلامة والصحة المهنية وزير العمل حسن شحاتة مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية

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