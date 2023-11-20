وزارة العمل: توعية عمال سوهاج بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل والإنتاج

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة سوهاج 4 ندوات توعوية داخل المنشأت والمدارس الخاصة بسوهاج، وذلك للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم وإجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك من خلال مكاتب عمل جهينة والمراغة والمنشاة ودار السلام، بهدف توعية العمال بالحقوق والواجبات وفقا لضوابط قانون العمل واهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور وأداء العمل على الوجه الأمثل، كما جري التطرق إلي أهمية تعزيز علاقات العمل بين الطرفين وشرح للمفاوضة الجماعية بين طرفي الإنتاج بما يحقق التوازن بين العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال وممثليهم منعا للدخول في منازعات قضائية.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الندوات تأتي ضمن سلسلة ندوات بدأتها المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل منشآت المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والادارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

مديرية العمل بسوهاج

وأكد الدكتور هشام ابو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة التواجد المكثف داخل مواقع الإنتاج وتوعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز علاقات العمل وحماية بيئة العمل من أية مخاطر، وذلك ضمن خطة المديرية في التوعية بالحقوق والواجبات، ومبادرات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتجنبًا لوقوع حوادث جسيمة في بيئة العمل، وتوعية العمال وممثلي السلامة بإجراءات السلامة، كذلك التأكيد علي الدور التوعوي والتوجيهي للوزارة لجذب المنشأت لتكون متوافقة مع الضوابط والاشتراطات القانونية اللازمة للعمل والمنصوص عليها في القانون ودليل الاجراءات في مجالات التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وكان قد ألتقى وزير العمل حسن شحاتة، أم الأحد، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر الاتحاد بالدقي، لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.