الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بأسيوط

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، إن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بفرع أسيوط، نظم عدد من البرامج التدريبية، والتي تضمنت برنامج أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية الأساسي، في الشركات والمنشآت “شركة توزيع مصر الوسطى الكهرباء، وشركة النصر للمقاولات حسن علام، والبنك الزراعى المصرى، ومصنع اسمنت التعمير، والهيئة القومية للسكك الحديد”.

وذلك فى إطار خطة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نحو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ومعاونة المنشأت فى مجال السلامة والصحة المهنية وحيث أن إحدى محاور عمل المركز هو تدريب العاملين فى المنشآت على أعمال السلامة والصحة المهنية للوصول إلى بيئة عمل أمنة.

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المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي فى ضوء استكمال سلسلة برامج التدريب الذى ينفذها المركز فى مجالات السلامة والصحة المهنية  التى بدأه المركز بالمحافظات داخل فروعه.

وأكد الكيميائي اشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التدريب والتثقيف التى يقوم بها المركز داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين من أجل رفع  الوعى بالسلامة والصحة المهنية وإعداد مسئولى سلامة وصحة مهنية متميزين، وتوفير بيئة عمل آمنة، ومنوهًا إلى أنه جرى تنظيم البرنامج تحت إشراف الكيميائية نجوى ناصف مدير فرع المركز باسيوط،والمنسق الإدارى للبرنامج علاء القوصى اخصائى التدريب بفرع أسيوط.

وزارة العمل: ختام فعاليات برنامج تدريب مهني مجاني على "التفصيل والخياطة" بالوحدة المتنقلة بأسيوط

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن ختام فعاليات برنامج التدريب المهني المجاني على مهنة التفصيل والخياطة، والذي نفذته مديرية العمل بمحافظة أسيوط بوحدة التدريب المتنقلة بمركز ومدينة البداري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات المختلفة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، التي اعتمدتها الإدارة وتنفذها في مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وزارة العمل السلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل البرامج التدريبية وزير العمل حسن شحاتة

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