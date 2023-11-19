وزارة العمل: ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين في مواقع عمل الإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية من خلال وحدة المساواة بين الجنسين، ندوة للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنه 1958 بشأن التمييز فى مجال الاستخدام والمهنة، وذلك في مقر مديرية التضامن الاجتماعي، تناولت التعريف بمفهوم التمييز وأشكاله والقضاء عليه فى سوق العمل، حيث تهدف تلك الاتفاقية إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة في الاستخدام والمهنة بهدف القضاء على التمييز فى هذا المجال، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بما يخص حقوق العمال وواجباتهم لحمايتها ورعايتهم وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال لتحقيق زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، في تقريره للوزارة، أن الندوة تناولت بالشرح اى تمييز أو تفضيل أو استثناء أو تفرقه يتم على أساس العنصر أو الجنس أو اللون أوالرأى السياسى أو الجنسية يسفر عن ابطال المساواة في الفرص أو فى المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، كما تم التنويه خلالها انه لا يعتبر تمييز أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيًا على أساس مؤهلات التى تقتضيها طبيعة هذا العمل، مشيرًا إلى أنه جرى خلال فعاليات الندوة توضيح دور مديرية العمل والخدمات المقدمة للجمهور والعاملين بالقطاع الخاص،

وقام بالقاء المحاضرات بالندوة مروة انس مدير وحدة المساواة بين الجنسين.

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان، شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع سنابل سونو أسوان، والذى يقوم بتنفيذه جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية بوازرة الدفاع، وذلك لحضر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها،حيث ان المشروع يقوم باستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان، ويوفر الاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية، إلى مرحلة التسويق للمنتجات الزراعية.