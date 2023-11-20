الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مديرية عمل القاهرة تنظم ندوة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية.. والعمل الحر

ندوة للتوعية بثقافة
ندوة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا"، بالمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بحضور مجموعة من الأساتذة والطلاب والعاملين  بالمعهد.

 واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق، والتعريف بدور مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظات وعددها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وذلك لتوجيه رسالة للشباب حول كيفية تنمية مهارتهم وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ضمن جهود المديرية المستمرة في نشر التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام القانون فيما يخص هذا الشأن لتوفير الحماية والأمان للمنشآت والعاملين بها.

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وأوضحت الوزارة، أن الندوة تأتى ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل بالمحافظات لتنفيذ رؤية ورسالة الوزارة فيما يخص تحسين شروط وظروف العمل، وتقديم الرعاية الحماية للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة.

 مديرية العمل بالقاهرة

وأكد أحمد عزازي مدير مديرية العمل بالقاهرة أن تلك الندوة ضمن سلسلة ندوات خاصة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية والتي تنفذها ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف من خلال الأجهزة التابعة للمديريات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة لتوفير مناخ عمل آمن وحماية العمال والطلاب والمترددين من المخاطر، ومنوهًا إلى أنه شارك في تنظيم الندوة الكيميائية سوسو محمد صبري مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة  ، بحضور صفاء ربيع مدير ادارة رعاية الطفل، وصفاء عبد المناف مدير ادارة التخطيط،وذلك تحت رعاية الدكتورة سوزان ابو العينين عميد المعهد، وبحضور المهندسة مني وليم مدير السلامة والصحة المهنيه بالمنشأة، وماجد مجدي المسئول الإداري المنظم للندوة.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة سلامتك تهمنا السلامة والصحة المهنية وزير العمل حسن شحاتة

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