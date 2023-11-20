وزارة العمل: قبول متدربين جدد على "الصوب الزراعية واللحام" بالأقصر

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى فتح باب التقديم للشباب الراغب فى الحصول على التدريب المهني في مجالات الصوب الزراعية، واللحام، بواقع 20 متدرب لكل برنامج تدريبي، بمركز التدريب المهني بالطود بالرضوانية، على أن تبدأ المديرية فى عقد المقابالات الضخية للمتقدمين فور الإنتهاء من العدد المطلوب من المتدربين بمقر المديرية، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، من الشباب من سن 18 إلى 45 سنة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

مديرية العمل بمحافظة الأقصر

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصرفى تقريرٍ للوزارة، أن إدارة التدريب المهنى بالمديرية أعدت البرامج التدريبية وجهزت المناهج والأساليب التدريبية استعدادًا لبدء الدورات المجانية، التى توفرها المديرية للشباب، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق ذلك وتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب وتنفيذ الخطط الموضوعة، ومنوهًا إلى أنه على الراغبين فى الحصول على التدريب التقديم بمقر المديرية، حيث يمنح المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للتدريب تساعده فى الحصول على فرصة عمل أو توجيهه للجهات المانحة للقروض فى حالة رغبته فى البدء بمشروع خاص بالتنسيق والتعاون مع المديرية.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا"، بالمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بحضور مجموعة من الأساتذة والطلاب والعاملين بالمعهد.

واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق، والتعريف بدور مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظات وعددها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وذلك لتوجيه رسالة للشباب حول كيفية تنمية مهارتهم وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ضمن جهود المديرية المستمرة في نشر التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام القانون فيما يخص هذا الشأن لتوفير الحماية والأمان للمنشآت والعاملين بها.