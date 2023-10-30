بدء التقديم لوظائف وزارة النقل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. تعرف على الشروط

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة فى عدد من الوظائف القيادية بوزارة النقل فى 18 تخصصا.

تخصصات الوظائف المطلوبة

وتشمل التخصصات المطلوبة كلا من: مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات النقل البحري والنهري، ومدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات الطرق ونقل الركاب والبضائع، ومدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات المواني البرية والجافة، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل البري، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل النهري، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل البحري، ومدير عام الإدارة العامة لمراكز التميز، مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني، ومدير عام الإدارة العامة للتقارير الفنية، ورئيس قطاع المشروعات، ورئيس قطاع الرقابة الفنية وتنظيم سلامة النقل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والتطوير، ورئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة مرافق النقل، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة الفنية، ومدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة النقل البرى، ومدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة السكك الحديدية والمترو، ومدير عام الإدارة العامة لتأمين الخدمات والتفتيش الشامل.

المستندات المطلوبة للوظائف

تقدم الطلبات مستوفاة للدمغة والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية – مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وترفق بالمستندات الآتية:

1- البيانات الأساسية معتمدة موضحا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية –

بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية –

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية مدتها ونوعها

ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير -

الجزاءات أن وجدت واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها )

2- عدد (6) صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة.

3 - بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات

المؤيدة لذلك.

4- اقتراحات لتطويرالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية.

5 - خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة

التأديبية.

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة الرقم القومي.

7 - صحيفة الحالة الجنائية.