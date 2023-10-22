الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الوظائف الحكومية.. والوظائف الشاغرة بجامعة الأقصر

جامعة الأقصر
جامعة الأقصر

بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإحصاء من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث تعد قبلة الراغبين في الحصول على فرص شغل مناسبة مع مؤهلهم الدراسي ومحافظة إقامتهم حيث تعلن البوابة عن كافة الوظائف الحكومية في الدولة في كافة المجالات.

رابط بوابة الوظائف الحكومية

خصصت الحكومة المصرية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الإعلان عن كافة الوظائف الشاغرة في الهيكل الإداري للشركات والوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال والوحدات المحلية وغيرها وذلك لتسهيل فرصة الاستعلام والتقديم على الشباب الراغب في التعيين الحكومي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

تأتي أعمال البوابة من خلال الإلتزام بالقواعد المنظمة لشغل الوظائف العامة و إعمالا لمبادي الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة حيث يقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذا الموقع الخاص بنشر الوظائف والشروط المطلوبة لكل وظيفة والأوراق اللازمة للتقديم ومواعيد الامتحانات الشفوية.

لينك بوابة الوظائف الحكومية 2023 وشروط التقديم

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

وظائف كلية العلوم جامعة الأقصر 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإحصاء عن وظائف شاغرة بكلية العلوم جامعة الأقصر وذلك خلال الفترة من يوم 15 - 29 أكتوبر الجاري والتي تضم ما يلي:-

  • عدد 6 وظائف (أستاذ مساعد).
  • عدد 7 وظائف (مدرس).
  • عدد 10 وظائف (مدرس مساعد).
  • عدد 9 وظائف (معيد).

وتتلخص شروط التقديم فيما يلي:-

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.
  • لا يحق للمقبول في أحد الوظائف السابقة النقل قبل مرور 10 سنوات.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الأقصر 

تتلخص الأوراق اللازمة للتقديم في وظائف جامعة الأقصر والتي يجب تقديمها فور قبول طلب التعيين عقب اجتياز كافة الاختبارات اللازمة للتفضيل بين المتقدمين فيما يلي:-

  • أصل شهادة الدكتوراة + شهادة الماجستير + شهادة البكالوريوس).
  • أصل شهادة تقدير السنوات السابقة.
  • عدد 3 نسخ من كلا من رسالة الماجستير والدكتوراة.
  • عدد 3 نسخ من الأبحاث المنشورة للمتقدم.
  • أصل الموافقة من جهة العمل المتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة حكومية.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • الموقف من التجنيد.
  • عدد 6 صور شخصية.
  • شهادة الميلاد المميكنة.

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