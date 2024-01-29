أخبار فاتتك| بايدن: سنرد على مقتل جنودنا فى الشرق الأوسط

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حالة الطقس اليوم الإثنين 29-1-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

مع بداية الصباح، يحرص المواطنون مع انتشار سقوط الأمطار في الكثير من المحافظات على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 29-1-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن تفاصيل الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2024/1/29

يحرص المسافرون للخارج على معرفة سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-1-2024، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

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الشرطة الباكستانية توقف تجمعًا لأنصار عمران خان وتعتقل العشرات

اعتقلت الشرطة الباكستانية، أمس الأحد، ما لا يقل عن 20 شخصًا من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان "حركة الإنصاف"، خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وحض مسئولو "حركة الإنصاف" أنصارهم، الأحد، على التجمع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم إعطاء الشرطة إذنًا بذلك.

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بايدن: سنرد على مقتل جنودنا فى الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة على الحدود بين الأردن وسوريا.

وقال بايدن، في كلمة له خلال تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية: "كان يومنا صعبًا الليلة الماضية في الشرق الأوسط".

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دورى المحترفين.. مباراة قمة بين لافيينا ووادى دجلة والاتصالات يواجه النجوم

يحل وادي دجلة ضيفًا على فريق لافيينا، ويستضيف الاتصالات فريق النجوم في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع التاسع عشر والأخير في مسابقة دوري المحترفين.

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المقاصة يستضيف طنطا والقناة يواجه التعدين وأسوان يصطدم ببروكسى فى دورى المحترفين

تخوض فرق طنطا وبروكسي والقناة ثلاث مباريات مصيرية في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع التاسع عشر والأخير في المرحلة الأولى لمسابقة دوري المحترفين .

ويحل طنطا ضيفًا على المقاصة، ويستضيف القناة فريق النصر للتعدين ويحل بروكسي ضيفًا على أسوان، وتتنافس فرق طنطا وبروكسي والقناة على التواجد ضمن الفرق العشرة الأولى، التي ستلعب في المرحلة النهائية على الصعود للدوري الممتاز، بينما تأكد وجود فرق أسوان والمقاصة والنصر للتعدين ضمن الفرق التي ستحتل المراكز من الحادي عشر إلى العشرين، وتلعب في المرحلة النهائية على تفادي الهبوط لدوري القسم الثاني "ب".

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