الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يُحدد مواعيد مباريات الصعود والهبوط في دوري المحترفين

فريق بتروجت متصدر
فريق بتروجت متصدر دوري المحترفين

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الواحدة ظهر يوم الأربعاء ٣١ يناير الجاري، موعدًا لإجراء قرعة المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين للأندية أصحاب المراكز من الأول العاشر التي تلعب على الصعود للدوري الممتاز والأندية التي احتلت المراكز من الحادي عشر وحتى العشرين التي تلعب لتفادي الهبوط لدوري القسم الثاني "ب".

وقبل الجولة التاسعة عشرة والأخيرة في الدور الأول، ضمنت خمسة أندية احتلال المراكز من الأول للخامس وهي بتروجت ووادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا وتأكد وجود 8 أندية في المراكز من الحادي عشر إلى العشرين وهى الاتصالات وأسوان ودكرنس ومكادي والجمهورية شبين والنجوم  والمقاصة والنصر للتعدين.

وهناك صراع في الجولة الأخيرة بين سبعة أندية يصعد منها خمسة أندية للعب على الصعود للدوري الممتاز ويتراجع فريقان للعب على تفادي الهبوط للقسم الثاني " ب " وهى بترول أسيوط وطنطا وراية والسكة الحديد وبروكسي والقناة وأبوقير للأسمدة.

مواعيد مباريات تصفيات الصعود للممتاز 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات المجموعة التي ستلعب على الصعود للدوري الممتاز حيث تقام مباريات الجولة الأولى يوم الإثنين 12 فبراير المقبل ومباريات الجولة الثانية يوم الأحد 18 فبراير ومباريات الجولة الثالثة الجولة يوم السبت 24 فبراير ومباريات الجولة الرابعة يوم الجمعة أول مارس المقبل ومباريات الجولة الخامسة يوم 6 مارس المقبل .

وتتوقف مسابقة دوري المحترفين خلال شهر رمضان ثم تقام مباريات الجولة السادسة يوم الإثنين 15 أبريل المقبل ومباريات الجولة السابعة يوم 21 أبريل المقبل ومباريات الجولة الثامنة يوم 29 أبريل ومباريات الجولة التاسعة والأخيرة يوم 7 مايو المقبل .

وتقام الجولات التسع للأندية التي تلعب لتفادي الهبوط للقسم الثاني " ب " أيام 13 و20 و27 فبراير المقبل و5 و10 مارس المقبل و16 و23 و30 أبريل المقبل و8 مايو المقبل .

أخيرا حددت اللجنة مواعيد الدورة التي سيشارك فيها الفريق الذي احتل المركز الثالث في دوري المحترفين والفرق الثلاثة الصاعدة من القسم الثاني " ب " ويتأهل منها فريق واحد للدوري الممتاز لتقام أيام 18 و25 و28 مايو المقبل و1 و8 و11 يونيه المقبل .

لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتروجت وادي دجلة غزل المحله حرس الحدود

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