الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السكة الحديد يستضيف القناة وبروكسي يواجه مكادي في دوري المحترفين

السكة الحديد خسر
السكة الحديد خسر مباراته الأخيرة أمام أسوان

يحل القناة ضيفا على فريق السكة الحديد، ويستضيف بروكسي فريق مكادي في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين.

السكة الحديد يصطدم بالقناة

في ملعبه يستضيف السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق القناة في المباراة الأولى لأحمد العجوز المدير الفني للقناة الذي تولي المسئولية بعد رحيل سامر عبد الرحمن.

ويحتل السكة الحديد المركز الثامن برصيد 25 نقطة من خمسة انتصارات وعشرة تعادلات وهزيمتين وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الاتصالات والتعادل مع غزل المحلة ومكادي والهزيمة أمام أسوان، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 وتأكيد وجوده في المراكز العشرة الأولى.

في المقابل يحتل القناة التاسع برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلات وخمس هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وخسر أخر مباراتين أمام طنطا ووادي دجلة، ولا بديل أمامه سوى الفوز للبقاء ضمن المراكز العشرة الأولى. 

يدير المباراة محمود حسين ويساعده محمد مصطفى إسماعيل ووليد حميد ومعهم محمد طه حكما رابعا.

بروكسي تعادل في الجولة الماضية مع الاتصالات 

بروكسي ومكادي والتخلص من لعنة التعادلات 

وفي ملعبه يستضيف بروكسي الحادي عشر برصيد 23 نقطة بقيادة محمد حامد فريق مكادي السادس عشر برصيد 15 نقطة بقيادة محمد صلاح.

وحقق بروكسي خمسة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر أربع مباريات وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع حرس الحدود وغزل المحلة والاتصالات، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 26 والتقدم للمراكز العشرة الأولى خاصة أن نتيجة مباراة السكة الحديد والقناة ستكون في صالحه سواء انتهت بالتعادل أو فوز أحد الفريقين.

على الجانب الأخر حقق مكادي انتصارين فقط وتعادل تسع مرات وخسر ست مباريات وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه 20 مرة وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع وادي دجل ة والسكة الحديد والنصر للتعدين، ورغم تأكد وجوده ضمن الفرق التي ستلعب من أجل البقاء في دوري المحترفين لكنه يسعى للفوز لتقليص فارق النقاط مع الفرق التي تسبقه في الترتيب. 

 يدير المباراة هيثم عثمان ويساعده محمد سعيد وسيد أبوخاطر ومعهم أحمد جمال شاهين حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين القناة السكة الحديد بروكسي فريق مكادي

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