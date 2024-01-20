محمود ممدوح يتصدر هدافى دورى المحترفين قبل الجولة الـ 18

اشتعل الصراع على صدارة هدافي دوري المحترفين قبل جولتين فقط من نهاية الدور الأول ورغم توقف محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات لكنه احتفظ بصدارة الهدافين برصيد تسعة أهداف ويطارده أربعة لاعبين لكل منهم سبعة أهداف وخمسة لاعبين لكل منهم ستة أهداف.

ترتيب هدافي دوري المحترفين

1. محمود ممدوح "حرس الحدود" برصيد تسعة أهداف .

2. إسماعيل بامبا "بتروجت" ومحمود دياسطي "وادي دجلة" وحسام بركات "بروكسي" ومحمد عصام "السكة الحديد" ولكل منهم سبعة أهداف.

3. الغاني نانا أنتوي ومحمد عاطف "طنطا" وسايكو كونتيه "القناة" وسامح إبراهيم "بتروجت" وعمار شرف الدين "بروكسي" ولكل منهم ستة أهداف.

4.محمد النجيلي "حرس الحدود " وحسام عرفات "أسوان" وعلي حسين "وادي دجلة" ومصطفى سلطان "بتروجت" والموريتاني أحمد سالم وحازم أبوسنة "لافيينا"، وأحمد رأفت "المقاصة" وأبو بكر سيلا "راية" ولكل منهم خمسة أهداف.

5.عبده يحيى "غزل المحلة" ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" وأكرم عبد ربه "القناة" وعمر عبد الشافي عسلية "لافيينا " ولكل منهم أربعة أهداف.

6.محمد عبد العاطي "وادي دجلة" وعمرو جمعة "راية" ومحمود تايسون "النصر للتعدين" ولكل منهم أربعة أهداف.

7.رجب مارو "غزل المحلة" وباسم عادل ومحمود عبد العاطي "السكة الحديد" ولكل منهم أربعة أهداف.

8.موسى سيسياى "أسوان" وعبد الرحمن بودي وياسر زحلق "الاتصالات" ومحمود الحلواني وأنيكور أوين "لافيينا" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9.محمود أجوجو وإبراهيم جلال ومحمد مجدي "أبوقير للأسمدة" ويحيى زكريا ويوسف عطاي "المقاصة" ومعتز إبراهيم "دكرنس".

10. أحمد خالد “بترول أسيوط” وطه نادي "راية" وناصر الفار ومحمود السيد وعمرو بركات "مكادي" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

وسجل هدفين كل من محمد مرسي "أسوان" وإبراهيم القاضي "حرس الحدود" وخالد الإخميمي ومحمود غالي ومحمد جابر "غزل المحلة" وهادي رياض "بتروجت" ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو "القناة" وأحمد عصام "أبوقير للأسمدة" ومصطفى صدفة ومحمود سمكة وأبوبكر فوزي ومحمود عوكل "بترول أسيوط " وأحمد الجوهري "النصر للتعدين" وعبد الرحمن الزين ويوسف مظهر"المقاصة" ويوسف أويا "وادي دجلة" وأحمد أيمن وإسلام فتحي ومحمد همام "النجوم" وعبد الله وحيد "مكادي" ومحمد بهاء وحسام محمد ومحمد شاهين "الاتصالات" وأحمد رضا ورشاد المتولي وأحمد الصعيدي "بتروجت" وأحمد ربيع “السكة الحديد” وأحمد موسى كابوريا ومؤمن محسن "الجمهورية شبين".