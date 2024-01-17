أحمد عيد عبد الملك: دوري المحترفين قوي وأتمني إعادة غزل المحلة للأضواء

يستعد أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني الجديد لغزل المحلة لقيادة التدريب الأول استعدادًا لمواجهة فريق النجوم الإثنين المقبل في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين .

وأعرب أحمد عيد عن سعادته بقيادة فريق كبير مثل غزل المحلة، مؤكدًا أن المفاوضات مع مجلس إدارة النادي لم تستغرق وقتا طويلاً؛ لأن الغزل يمتلك تاريخًا كبيرًا في الكرة المصرية وسبق له الفوز بالدوري والوصول لنهائي بطولة أفريقيا.

وأشار “عبد الملك” إلى وجود مفاوضات سابقة من مسؤولي غزل المحلة أثناء تدريبه فريق لاڤيينا، لكنه رفض وقتها احترامًا لإدارة النادي.

وأشاد مدرب غزل المحلة الجديد بدور مجلس إدارة الغزل الذي قام بتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهذه التدعيمات القوية سيكون لها تأثير إيجابي على الفريق وسيعود للمنافسة بشراسة خاصة أن كل الفرق باستثناء بتروجت تواجه صعوبة في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

وأشاد عبد الملك بجمهور المحلة، مؤكدًا أن دعمه للفريق هو أهم عنصر لتحقيق النجاح والعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة.

وعن رأيه في دوري المحترفين، أكد عبد الملك أنه دوري قوي والعيب الوحيد هو عدم إقامته من دورين؛ لأنه من المنتظر أن تتعرض بعض الفرق للظلم خلال الدور الثاني سواء الفرق التي تنافس على الصعود للدوري الممتاز أو التي تصارع لتفادي الهبوط للقسم الثاني "ب"، لأن كل الفرق ستبدأ الدور الثاني بكل قوة، لكن عندما تجد الفرق التي لم تستطع إبرام تدعيمات قوية في يناير أنها غير قادر على المنافسة ستتراجع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود ووداي دجلة هى المرشحة للصعود للدوري الممتاز.