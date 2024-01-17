الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: دوري المحترفين قوي وأتمني إعادة غزل المحلة للأضواء

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك

يستعد أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني الجديد لغزل المحلة لقيادة التدريب الأول استعدادًا لمواجهة فريق النجوم الإثنين المقبل في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين .

وأعرب أحمد عيد عن سعادته بقيادة فريق كبير مثل غزل المحلة، مؤكدًا أن المفاوضات مع مجلس إدارة النادي لم تستغرق وقتا طويلاً؛ لأن الغزل يمتلك تاريخًا كبيرًا في الكرة المصرية وسبق له الفوز بالدوري والوصول لنهائي بطولة أفريقيا. 

وأشار “عبد الملك” إلى وجود مفاوضات سابقة من مسؤولي غزل المحلة أثناء تدريبه فريق لاڤيينا، لكنه رفض وقتها احترامًا لإدارة النادي.

وأشاد مدرب غزل المحلة الجديد بدور مجلس إدارة الغزل الذي قام بتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهذه التدعيمات القوية سيكون لها تأثير إيجابي على الفريق وسيعود للمنافسة بشراسة خاصة أن كل الفرق باستثناء بتروجت تواجه صعوبة في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

وأشاد عبد الملك بجمهور المحلة، مؤكدًا أن دعمه للفريق هو أهم عنصر لتحقيق النجاح والعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة.

وعن رأيه في دوري المحترفين، أكد عبد الملك أنه دوري قوي والعيب الوحيد هو عدم إقامته من دورين؛ لأنه من المنتظر أن تتعرض بعض الفرق للظلم خلال الدور الثاني سواء الفرق التي تنافس على الصعود للدوري الممتاز أو التي تصارع لتفادي الهبوط للقسم الثاني "ب"، لأن كل الفرق ستبدأ الدور الثاني بكل قوة، لكن عندما تجد الفرق التي لم تستطع إبرام تدعيمات قوية في يناير أنها غير قادر على المنافسة ستتراجع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود ووداي دجلة هى المرشحة للصعود للدوري الممتاز.

بطولة دوري المحترفين احمد عيد عبد الملك غزل المحله بتروجت وداي دجلة

مواد متعلقة

فوز وادى دجلة ولافيينا والجمهورية شبين وتعادل طنطا وبترول أسيوط فى دورى المحترفين

غزل المحلة يتعادل مع بتروجت وأسوان يهزم السكة وحرس الحدود يفوز على النجوم

بتروجت يتقدم على غزل المحلة بهدف سامح إبراهيم في الشوط الأول

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

محمد الباز يكتب: جريمة التوأم.. تحقيق فى تزوير الأخوين مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي ضد سيراميكا بكأس رابطة الأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس