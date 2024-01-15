غزل المحلة يتعادل مع بتروجت وأسوان يهزم السكة وحرس الحدود يفوز على النجوم

تعادل غزل المحلة مع بتروجت بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين، وأدارها الحكم أحمد عبد السميع ليرتفع رصيد بتروجت إلى 39 نقطة ويرتفع رصيد غزل المحلة إلى 29 نقطة.

الشوط الأول كان حماسيا سيطر خلاله الجانب التكتيكي على أداء الفريقين وظلت الكلمة العليا لمدافعي الفريقين الذين نجحوا في إفساد كل الهجمات حتى نجح سامح إبراهيم في تسجيل هدف لبتروجت لينتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف دون رد.

في بداية الشوط الثاني، دفع حسام عبد العال المدير الفني لغزل المحلة بالوافد الجديد الموريتاني أحمد سالم بدلا من رجب مارو ثم أشرك أحمد رفعت "ريفو" بدلا من نادر رمضان وهاجم غزل المحلة بحثا عن هدف التعادل وسدد أحمد رفعت كرة مرت فوق العارضة.

وواصل حسام عبد العال تغييراته الهجومية وأشرك الكومي وتشارلز باسي بدلا من إسلام مجدي ومحمد أبوالحمد وأثمرت التغييرات في الدقيقة 81 عندما تلقى عبده يحيى كرة عرضية وسددها داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

بعد الهدف دفع السيد عيد المدير الفني لبتروجت بنزول توفيف محمد ومحمود فيليكس بدلا من رشاد المتولي وإسماعيل بامبا وأهدر أحمد سام فرصة تسجيل هدف الفوز لغزل المحلة عندما انفرد بالمرمى وسدد في قدم الحارس محمد أبوالنجا لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وحقق فريق أسوان فوزا غاليا وهزم السكة الحديد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب أسوان وأدارها الحكم عمرو عابدين ليرتفع رصيد أسوان إلى 21 نقطة ويتوقف ر صيد السكة الحديد عند 25 نقطة..أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل حسام عرفاتهدف الفوز لأسوان.

وفي الإسكندرية فاز حرس الحدود على النجوم بهدف سجله محمود أبوجودة من ركبة جزاء في المباراة التي أدارها الحكم أسامة إسماعيل ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند 13 نقطة.