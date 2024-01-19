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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب فرق دورى المحترفين ومواعيد مباريات الجولة الـ18

فريق بتروجت
فريق بتروجت

تقام جميع مباريات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة  دوري المحترفين يوم الإثنين المقبل في الثانية والنصف عصرا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، سواء التي تنافس على التواجد ضمن الفرق العشرة الأولى التي ستلعب على الصعود للدوري الممتاز أو الفرق التي ستتواجد في المراكز من الحادي عشر إلى العشرين وستنافس على تجنب الهبوط لدوري القسم الثاني "ب".

وهناك مباريات مهمة في صراع التواجد ضمن الفرق العشرة الأولى ومنها وادي دجلة مع بترول أسيوط وطنطا مع لافيينا والسكة الحديد مع القناة وتعتبر أقوى مباريات الاسبوع الثامن عشر خاصة أن كل فريق منهما يسعى لتأكيد تواجده ضمن الفرق العشرة الأولى خاصة أن الفارق بين القناة الذي يحتل المركز التاسع وفرق أبوقير للأسمدة والاتصالات وأسوان التي تحتل المراكز من الحادي عشر إلى الثالث عشر ثلاث نقاط فقط.

مواعيد مباريات الأسبوع الـ 18 لدوري المحترفين

الاثنين 22 يناير

بتروجت الاتصالات   الساعة 2.30 عصرا

وادي دجلة بترول أسيوط   الساعة 2.30 عصرا

دكرنس حرس الحدود       الساعة 2.30 عصرا

النجوم غزل المحلة          الساعة 2.30 عصرا

طنطا لافيينا                 الساعة 2.30 عصرا

السكة الحديد القناة          الساعة 2.30 عصرا

بروكسي مكادي           الساعة 2.30 عصرا

أبوقير للأسمدة الجمهورية شبين  الساعة 2.30 عصرا

راية المقاصة            الساعة 2.30 عصرا

النصر للتعدين أسوان     الساعة 2.30 عصرا.

ترتيب فرق دوري المحترفين 

1.بتروجت        39 نقطة

2.وادي دجلة       32 نقطة

3.حرس لحدود       32 نقطة

4.لافيينا           30 نقطة

5.غزل المحلة    29 نقطة 

6.بترول أسيوط      28 نقطة

7.طنطا    26 نقطة

8.السكة الحديد      25 نقطة

9.القناة  24 نقطة

10.راية  24 نقطة

11.بروكسي   23 نقطة

12.أبوقير للأسمدة    21 نقطة

13.الاتصالات    21 نقطة

14.أسوان      21 نقطة

15.دكرنس  20 نقطة

16.مكادي  15 نقطة

17.الجمهورية شبين   14 نقطة

18.النجوم       13 نقطة

19.المقاصة      9 نقاط 

20.النصر للتعدين   5 نقاط.

بطولة دوري المحترفين القناة السكة الحديد طنطا وادي دجلة

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