12 ناديًا فى دورى المحترفين غيرت الأجهزة الفنية و8 مدربين ما زالوا صامدين

بعد مرور 17 أسبوعًا من عمر مسابقة دوري المحترفين، احتفظت 8 أندية فقط بمدربيها بينما غير 12 ناديًا الجهاز الفني، من بينها سبعة أندية غيرت المدربين أكثر من مرة وكان التغيير لمرة واحدة في خمسة أندية.

الأندية السبعة التي غيرت الأجهزة الفنية أكثر من مرة هي: النصر للتعدين والنجوم وغزل المحلة والجمهورية شبين ولافيينا ودكرنس والاتصالات، حيث تولى حسن عبدالمنعم قيادة النصر للتعدين في بداية الموسم ورحل بعد الأسبوع الثاني وتولى المهمة محمد شرف الذي رحل بعد الأسبوع الحادي عشر وتولى المسئولية عطية صابر.

النجوم وغزل المحلة وشبين الأكثر تغييرًا للمدربين

وتعاقب على تدريب النجوم كل من سعيد عبدالعزيز ونادر السيد ومحمد جودة وحاليًا يتولى محمد الطويلة رئيس النادي قيادة الفريق.

وبدأ غزل المحلة الموسم بقيادة فنية لخالد عيد الذي رحل بعد الأسبوع الثامن وحل محله حسام عبدالعال الذي رحل بعد الأسبوع السابع عشر وتولى المسئولية أحمد عيد عبدالملك الذي سيقود الفريق لأول مرة أمام النجوم غدًا الإثنين.

حسام عبد العال

وقاد عصام شعبان الجمهورية شبين في بداية الموسم ورحل بعد الأسبوع الثامن وقاد مصطفى عبدالفتاح الفريق في مباراتين قبل التعاقد مع أبوالعينين شحاتة المدير الفني الحالي.

وبدأ لافيينا الموسم بقيادة أحمد عيد عبدالملك الذي رحل بعد الأسبوع التاسع وتولى عبدالباقي جمال قيادة الفريق في ست مباريات ثم رحل وحل محله أحمد صلاح.

وتولي ثلاثة مدربين قيادة دكرنس وهم: أيمن الجمل وعلاء نوح وحاليًا حسن موسى.

وتولي جمعة مشهور وممدوح عبدالحي قيادة فريق الاتصالات قبل التعاقد مع هاني العقبي المدير الفني الحالي.

التغيير مرة واحدة في 5 أندية

وهناك خمسة أندية غيرت الأجهزة الفنية مرة واحدة وهي: راية وأسوان ومكادي وأبوقير للأسمدة والقناة، إذ تولى حسام عبدالعال تدريب راية ورحل بعد الأسبوع الثاني وحل محله محمد حليم.

وبدأ أسوان الموسم بقيادة حمدي حمدان ورحل بعد الأسبوع الخامس وتولى المسئولية هشام زكريا، وقاد عثمان أحمد فريق مكادي في 11 مرة ثم رحل وحل محله محمد صلاح.

وقاد أيمن المزين فريق أبوقير للأسمدة في 14 مباراة وبعد رحيله لم تتعاقد الإدارة مع مدير فني وتركت المسئولية للمدرب العام وكان سامر عبدالرحمن المدير الفني للقناة آخر الراحلين بعد الأسبوع السابع عشر وتعاقدت الإدارة مع أحمد العجوز الذي كان يقود فريق بورفؤاد في القسم الثاني "ب".

واحتفظ 8 مدربين بمكانهم منذ بداية الموسم وهم: السيد عيد في بتروجت ومحمد مكي في حرس الحدود والكرواتي إيجور توليتش في وادي دجلة وعمرو أنور في طنطا وأحمد عبدالمقصود في بترول أسيوط وطارق حجاج في المقاصة وأمير عزمي مجاهد في السكة الحديد ومحمد حامد في بروكسي.