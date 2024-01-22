الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فوز وادي دجلة وراية وتعادل طنطا وحرس الحدود في دوري المحترفين

مباراة طنطا ولافيينا
مباراة طنطا ولافيينا

تعادل طنطا مع لافيينا بدون أهداف في المباراة التى أقيمت بملعب طنطا في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد لافيينا إلى 31 نقطة ورصيد طنطا إلى 27 نقطة.

سيطر طنطا على مجريات اللعب في أول 20 دقيقة وسدد محمد محسن شيكا كرة من داخل منطقة الجزاء أمسكها زياد عسكر حارس لافيينا وبعد 20 دقيقة بدأ لافيينا يدخل أجواء المباراة لكن دون خطورة باستثناء فرصة في الدقيقة 29 عندما قطع محمد أشرف الكرة من أحمد علي ودخل منطقة الجزاء لكن الحارس مصطفى الكومي خرج من مرماه في توقين مناسب وتمسك الكرة.

تغير الحال تماما في الشوط الثاني وتحسن أداء الفريقين خاصة بعد أن سجل أحمد علي هدف التقدم لطنطا في الدقيقة 54 وهاجم لافيينا وتلقي فارس نيمار كرة عرضية وسددها برأسه ارتدت من العارضة لخارج الملعب.

شهدت الدقيقة 72 أخطر فرصة لفريق لافيينا عندما تلقى حازم أبوسنة كرة عرضية أرضية أمام المرمى لكنه أطاح بها فوق العارضة وأسفرت  محاولات لافيينا لإدراك التعادلفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عندما استغل المخضرم رضا الويش دربكة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

وفي ستاد السلام فاز وادي دجلة على بترول أسيوط 2-1 ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد بترول أسيوط عند 28 نقطة..انتهى الشوط الأول من بتقدم وادي دجلة بهدف سجله محمود عوكل مدافع بترول أسيوط في مرماه في الدقيقة 44 ..وفي الشوط الثاني سجل عمر عدلي الهدف الثاني في الدقيقة 67 ثم سجل بترول أسيوط هدفه الوحيد.

وفي دكرنس تعادل حرس الحدود مع دكرنس بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 33 نقطة ورصيد دكرنس إلى 21 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس بهدف سجله أحمد عيد في الدقيقة الرابعة وفي الشوط الثاني سجل إبراهيم القاضي هدف التعادل لحرس الحدود في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع..

وفي الإسكندرية حقق فريق راية فوزا كبيرا وهزم المقاصة بأربعة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد راية إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند 9 نقاط..انتهى بتقدم فريق راية بهدفين مبكرين سجلهما أحمد سالم صافي وأبوبكر سيلا وفي الشوط الثاني سجل خالد عبد الرازق وطه نادي الهدفين الثالث والرابع.

وفي ملعب السكة الحديد تعادل السكة الحديد مع القناة بدون أهداف ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 26 نقطة ورصيد القناة إلى 25 نقطة.

 

 

 

دوري المحترفين طنطا وادي دجلة حرس الحدود فريق راية

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