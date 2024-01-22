الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين طنطا ولافيينا وراية يتقدم على المقاصة بهدفين

فريق طنطا
فريق طنطا

انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا ولافيينا المقامة بملعب طنطا في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بدون أهداف.

هاجم طنطا في بداية الشوط الأول وسدد محمد محسن شيكا كرة من داخل منطقة الجزاء أمسكها زياد عسكر حارس لافيينا وبعد 20 دقيقة بدأ لافيينا يدخل أجواء المباراة لكن دون خطورة على مرمى مصطفى الكومي حارس طنطا.

شهدت الدقيقة 29 فرصة لفريق لافيينا عندما قطع محمد أشرف الكرة من أحمد علي ودخل منطقة الجزاء لكن الحارس مصطفى الكومي خرج من مرماه في توقين مناسب وتمسك الكرة.

في ربع ساعة الأخيرة انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرميين واحتسب الحكم محمد عبد العزيز أربع دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي ستاد السلام انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وبترول أسيوط بتقدم وادي دجلة بهدف سجله مدافع بترول أسيوط في مرماه في الدقيقة 44.

وفي دكرنس انتهى الشوط الأول من مباراة دكرنس وحرس الحدود بتقدم دكرنس بهدف سجله أحمد عيد في الدقيقة الرابعة.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة راية والمقاصة بتقدم فريق راية بهدفين مبكرين سجلهما أحمد سالم صافي وأبوبكر سيلا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بروكسي ومكادي بالتعادل بهدف لكل منهما وتقدم بروكسي بهدف سجله حسام بركات في الدقيقة السابعة وتعادل حسين الحسيني لمكادي من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

بطولة دوري المحترفين طنطا لافيينا دكرنس حرس الحدود

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