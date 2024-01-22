الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بونجاح وإنسوي يتصدران قائمة هدافي أمم أفريقيا بعد الجولة الثانية

بغداد بونجاح
بغداد بونجاح

بعدما ساد الهدوء الجولة الأولى، بدأ الصراع الساخن على الفوز بلقب هداف النسخة الـ 34 من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وبعد انتهاء الجولة الثانية تصدر الجزائري بغداد بونجاح وإيميليو إنسوي لاعب غينيا الاستوائية قائمة هدافي البطولة وسجل كل منهما ثلاثة أهداف يليهما 8 لاعبين سجل كل منهم هدفين وفيما يلي ترتيب هدافي بطولة الأمم الإفريقية بعد انتهاء الجولة الثانية ..

ترتيب هدافي الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية 

1. بغداد بونجاح "الجزائر" وإيميلو إنسوي "غينيا الإستوائية" ثلاثة أهداف

2. مصطفى محمد "مصر" والأمين كامارا "السنغال" ومحمد قدوس "غانا" وبيرتراند تراوري "بوركينا فاسو".

3. جاسينتو مووندو دالا "أنجولا" ولاسين سينايوكو "مالي" وتيمبا زواني "جنوب إفريقيا" هدفين.

4. سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو "كوت ديفوار" وفيكتور أوسيمين ووليام تروست إيكونج "نيجيريا" وإيبان سلفادور وخوزيه ميراندا "غينيا الاستوائية" ومحمد صلاح وعمر مرموش"مصر".

5. ويتينيس جواو وسلسيو بواكي "موزمبيق" وجاميرو مونتيرو وجاري رودريجيز وتياجو مانويل بيبي وكيفين بينا وريان مينديز "الرأس الأخضر".

6. الكسندر دجيكو "غانا" وبابي جايي وإسماعيل سار وحبيب ديالو وساديو ماني "السنغال" وفرانك ماجري وجان شارل كاستيليتو" الكامبرون " ومحمد بايو وأجويبو كامارا " غينيا".

7. محمد كوناتي"بوركينا فاسو" وكريستوفاو مابولولو وديفي ميجيل فييرا "أنجولا"وعمار سيدي بونا وأبوبكر كويتا "موريتانيا" وحمزة رفيعة " تونس "  وديون هوتو"ناميبيا" وهماري تراوري "مالي".

8. رومان سايس وعزالدين أوناحي ويوسف النصيري وأشرف حكيمي" المغرب" و يوان ويسا وسيلاس وامانجيتوكا"الكونغو الديمقراطية" وكينجز كاتجوا وباتسون داكا "زامبيا".

9. هيلياردو دا سيلفا "غينيا بيساو" وسايمون موسوفا "تنزانيا" وبيرسي تاو وتابيلو ماسيكو"جنوب أفريقيا".

وهناك هدف واحد تم تسجيله بواسطة النيران الصديقة وسجله إيستيبان فرنانديز أوبيانج لاعب غينيا الإستوائية في مرمى فريقه في مباراة غينيا بيساو.

بطولة الأمم الإفريقية بغداد بونجاح إيميلو نسووى مصطفى محمد محمد قدوس

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