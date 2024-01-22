الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. حرس الحدود فى اختبار صعب أمام دكرنس وأبوقير للأسمدة يستضيف شبين

حرس الحدود فاز في
حرس الحدود فاز في مباراته الأخيرة على النجوم

يستضيف دكرنس فريق حرس الحدود ويحل الجمهورية شبين ضيفا على أبوقير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين.

دكرنس يستضيف حرس الحدود

يحل حرس الحدود بقيادة محمد مكي ضيفا ثقيلا على فريق دكرنس بقيادة حسن موسى بملعب حمدينو عبد الجليل في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين.

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على النصر للتعدين والنجوم والتعادل مع بروكسي والهزيمة أمام بتروجت ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35 وتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر إذا تعثر أمام الاتصالات.

في المقابل يحتل دكرنس المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من خمسة انتصارات وخمسة تعادلات وسبع هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا وجمع أبع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على النجوم والتعادل مع أبوقير للأسمدة والهزيمة أمام بتروجت والجمهورية شبين ولابديل أمامه سوى الفوز للاقتراب من المراكز العشرة الأولى.

يدير المباراة محمود منصور ويساعده هاشم عبد المريد وأحمد زغلول ومعهم أحمد حسونة حكما رابعا.

الجمهورية شبين فاز في الجولة الماضية على دكرنس

 أبوقير للأسمدة يواجه الجمهورية شبين

وفي الإسكندرية يستضيف أبوقير للأسمدة الثاني عشر برصيد 21 نقطة فريق الجمهورية شبين السابع عشر برصيد 14 نقطة بقيادة أبوالعينين شحاتة.

وحقق أبوقير للأسمدة خمسة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر ست مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وبعد 8 مباريات بدون فاز نجح خلال الجولة الماضية في الفوز على المقاصة ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 24.

في المقابل حقق الجمهورية شبين ثلاثة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر تسع مباريات وسجل عشرة أهداف واهتزت شباكه 22 مرة وجمع أربع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على دكرنس والتعادل مع النجوم والهزيمة أمام بروكسي وبتروجت ويسعى للفوز والوصول للنقطة 17 وتقليص الفارق مع أبوقير للأسمدة إلى أربع نقاط.

يدير المباراة محمد إبراهيم الدسوقي ويساعده محمود عامر وكيرلس نزيه ومعهم إسلام القماش حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين دكرنس حرس الحدود أبوقير للأسمدة الجمهورية شبين

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