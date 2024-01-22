زيادة معدل التهديف وتراجع البطاقات.. أهم ظواهر الجولة الثانية في كان 2023

ارتفاع معدل التهديف وظهور النتائج الكبيرة وتراجع عدد البطاقات الصفراء والحمراء وتحقيق أول "هاتريك " كانت أهم الظواهر في الجولة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام في طوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ارتفاع معدل التهديف

ارتفع معدل التهديف في الجولة الثانية إلى 38 هدفا مقابل 27 هدفا في الجولة الأولى التي لم تشهد سوي انتصارين كبيرين بنتيجة 3- صفر بينما ظهرت النتائج الكبيرة بوضوح في الجولة الثانية بفوز جنوب إفريقيا على ناميبيا 4 – صفر وهو الفوز الأكبر في البطولة وفوز غينيا الاستوائية على غينيا بيساو 4-2 والرأس الأخضر على موزمبيق بثلاثية نظيفة والسنغال على الكاميرون 3-1.

في الجولة الثانية انتهت سبع مباريات بالفوز منها مباراتان بنتيجة 1 – صفر ومباراة واحدة بالفوز 3- صفر وأخرى بالفوز 3-1 ومباراة بالفوز 3-2 ومباراة بالفوز 4 – صفر ومباراة بالفوز 4-2 وانتهت خمس مباريات بالتعادل منها ثلاث مباريات بالتعادل 1-1 ومباراتان بالتعادل 2-2 ومازالت نتيجة التعادل السلبي غائبة.

نسوى يحقق أول "هاتريك"

شهدت الجولة الثانية تحقيق أول "هاتريك" في البطولة عندما سجل إيميلو نسووي لاعب غينيا الاستوائية 3 أهداف في مرمى غينيا بيساو كما شهدت الجولة الثانية تسجيل أول هدف بواسطة النيران الصديقة في البطولة وسجله إيستيبان فرنانديز أوبيانج لاعب غينيا الإستوائية في مرمى فريقه في مباراة غينيا بيساو.

إيميلو نسووي صاحب لقب أول “ هاتريك ”

تراجع عدد البطاقات الصفراء والحمراء

تراجع عدد البطاقات الصفراء والحمراء في الجولة الثانية واستخدم الحكام البطاقة الصفراء 31 مرة مقابل 42 بطاقة في الجولة الأولى وفي مقابل أربع بطاقات حمراء في الجولة الأولى شهدت الجولة الثانية بطاقة حمراء واحدة من نصيب الزامبي رود ريدك كابوي .

كما شهدت الجولة الثانية أربع ركلات جزاء سجل منها ثلاثة لاعبين هم النيجيري ويليام تروست إيكونج في مرمى كوت ديفوار والبوركيني بيرتراند تراروي في مرمى الجزائر والجنوب إفريقي بيرسي تاو في مرمى ناميبيا وأهدر الكونغولي سيدريك باكامبو الركلة الرابعة في مباراة المغرب .

أرقام من الجولتين الأولى والثانية ببطولة الأمم الإفريقية

عدد المباريات 24 مباريات

مباريات انتهت بالفوز 14 مباراة

مباريات انتهت بالتعادل 10 مباريات

عدد الأهداف 65 هدفا

عدد الإنذارات 73 إنذارا

عدد حالات الطرد 4 حالات

عدد ركلات الجزاء 8 ركلات

عدد ركلات الجزاء المهدرة ركلتان