الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جنوب أفريقيا تقسو على ناميبيا برباعية فى أمم أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا

تمسك منتخب جنوب أفريقيا بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا انتصارا كبيرا 4 / صفر على نظيره الناميبي، مساء الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وعلى ملعب (أمادو كوليبالي) بمدينة كورهوجو، افتتح بيرسي تاو التسجيل لجنوب أفريقيا في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ثيمبا زواني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و40 على الترتيب.

وتكفل تابيلو ماسيكو بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد جنوب أفريقيا إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف منتخب مالي (المتصدر)، فيما تفوق بفارق المواجهات المباشرة على منتخب ناميبيا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وتواجد المنتخب التونسي في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست للأدوار الإقصائية في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

كان منتخب جنوب أفريقيا افتتح مشواره في المجموعة بالخسارة صفر / 2 أمام مالي في الجولة الأولى، فيما استهل منتخب ناميبيا مسيرته بالفوز 1 / صفر على تونس، ليحقق أول انتصار في تاريخه بأمم أفريقيا.

ويختتم منتخب جنوب أفريقيا لقاءاته في المجموعة بمواجهة تونس يوم الأربعاء القادم بالجولة الثالثة، التي تشهد لقاء آخر بين مالي وناميبيا.

اقرأ أيضا.. ناميبيا تسعى لتحقيق مفاجأة جديدة أمام جنوب أفريقيا في "كان"

منتخب جنوب إفريقيا مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا منتخب ناميبيا بطولة كأس الامم الافريقية بيرسى تاو

مواد متعلقة

ناميبيا تسعى لتحقيق مفاجأة جديدة أمام جنوب أفريقيا في "كان"

موعد مباراة جنوب إفريقيا القادمة في كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته من مالي

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حزب الله بشأن استهداف المواقع الإسرائيلية

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. رون ديسانتس ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

“شحاتين الصبح ومليونيرات بالليل”.. رودينا ووالدتها تستغلان “تيك توك” لتحقيق ثروة طائلة (فيديوجراف)

محمد عفيفى لـ"الشاهد": لو كان امتد العمر بعبدالناصر كنا سنكتشف شخصًا آخر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة