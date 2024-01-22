دورى المحترفين.. مواجهة قوية بين طنطا ولافيينا والتعدين يواجه أسوان

يحل لافيينا ضيفا على طنطا ويستضيف النصر للتعدين فريق أسوان في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين.

طنطا يستضيف لافيينا

يحل لافيينا ضبفا على فريق طنطا في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين في ظل محاولات لافيينا لتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر بينما يحاول طنطا تأمين تواجده مع العشرة الكبار.

ويحتل طنطا بقيادة عمرو أنور المركز السابع رصيد 26 نقطة من سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وخمس هزائم وبعد ثلاث انتصارات متتالية على مكادي وأسوان والقناة تعادل الفريق في الجولة الماضية مع بترول أسيوط لكنه كان تعادل بطعم الفوز خاصة أنه أمام منافس مباشر من الفرق العشرة الأولى.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: بيدو نصر ومصطفي الكومي وساهر عبد المنعم وأحمد حسني وأحمد علي وأسامة النجار وفارس طارق وشهاب فتحي وحسون محمد ومحمد رمضان ومحمد السيد عبد الهادي ومحمد محسن شيكا ومحمد مصطفي حموشة ومحمد عاطف وكريم أسامة والحسيني سمير وحسام غالي ومحمد جمال ميدو وأحمد فكري أباظه وأقطاي عبد الله.

وشهدت القائمة غياب الحارس أحمد ربيع الشيخ وعبد الرحمن الدح ومحمد حسام الشرخة وشريف مجدي وموسى كوناتيه بسبب الإصابة.

في المقابل يحتل لافيينا بقيادة أحمد صلاح المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 8 انتصارات وستة تعادلات وثلاث هزائم ونجح أحمد صلاح في قيادة الفريق لتحقيق انتصارين متتاليين على المقاصة وراية ورغم أنه ضمن التواجد ضمن المراكز العشر الأولى الا أنه يسعى لتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر وكذلك اللحاق بوادي دجلة وحرس الحدود الذين يحتلان المركز الثاني والثالث ومحاولة التفوق عليهما.

يدير المباراة محمد عبد العزيز ويساعده محمد علي توفيق وأسامة هشام ومعهم عباس حسن حكما رابعا.

فريق أسوان

النصر للتعدين يواجه أسوان

وفي ملعبه يستضيف النصر للتعدين فريق أسوان في مباراة الدوافع المختلفة ففي الوقت الي يسعى فيه أسوان للاقتراب من المركز العاشر يحاول النصر للتعدين تقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

النصر للتعدين بقيادة عطية صابر يحتل المركز الأخير برصيد خمس نقط من فوز واحد وتعادلين و14 هزيمة وبعد 11 هزيمة متتالية نجح الفريق في التعادل الجولة الماضية مع مكادي.

في المقابل يحتل أسوان بقيادة هشام زكريا المركز الرابع عشر برصيد 21 والفارق بينه وبين فريق راية الذي يحتل المركز العاشر ثلاث نقاط وحقق أسوان خمسة انتصارات وستة تعادلات وخسر ست مباريات وبعد هزيمتين أمام طنطا ووادي دجلة عاد الفريق للانتصارات في الجولة الماضية وهزم السكة الحديد ويرفع شعار لابدي عن الفوز للوصول للنقطة 24.

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده محمد أحمد حسين وهشام صبري ومعهم عصام بكر حكما رابعا.