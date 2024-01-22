الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. راية يستضيف المقاصة ووادى دجلة يصطدم ببترول أسيوط

فريق وادي دجلة
فريق وادي دجلة

يحل بترول أسيوط ضيفا على فريق وادي دجلة، ويستضيف راية فريق المقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين وادي دجلة وبترول أسيوط

في ملعب السلام ستكون المواحهة بين وادي دجلة الثاني برصيد 32 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش وبترول أسيوط السادس برصيد 28 نقطة بقيادة أحمد عبد المقصود.

وحقق وادي دجلة 8 انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 21 هدفا، ويملك أقوى هجوم في دوري المحترفين، ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع عشر نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الاتصالات وأسوان والقناة والتعادل مع مكادي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35.

في المقابل حقق بترول أسيوط 8 انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا، وحقق فوزا واحدا في أخر أربع مباريات على المقاصة وتعادل مع لافيينا وراية وطنطا، ويسعى للوصول إلى 31 نقطة وتقليص الفارق مع وادي دجلة إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة محمد ناصر عباس، ويساعده محمود دين، وأحمد كمال  ومعهم مصطفى مدحت حكما رابعا.

فريق راية

راية في مهمة سهلة أمام المقاصة

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يحل المقاصة التاسع عشر بقيادة طارق حجاج ضيفا على فريق راية العاشر برصيد 24 نقطة بقيادة محمد حليم.

فريق راية حقق خمسة انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا، ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع أسوان والقناة وبترول أسيوط ثم الهزيمة أمام لافيينا، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 27 والبقاء ضمن المراكز العشرة الأولى.

على الجانب الآخر حقق المقاصة انتصارين وتعادل ثلاث مرات وخسر 12 مباراة وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا  وخسر أخر خمس مباريات أمام أسوان والقناة وبترول أسيوط ولافيينا وأبوقير للأسمدة ولابديل أمامه سوى الفوز لتقلبيص فارق النقاط مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

يدير المباراة محمد أحمد الشناوي، ويساعده أحمد طارق منير، ومحمد خالد عيد، ومعهم شاهندا المغربي حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين بترول أسيوط فريق وادي دجلة راية المقاصة

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