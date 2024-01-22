الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتروجت يواجه الاتصالات والنجوم يستضيف غزل المحلة فى دورى المحترفين

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

يستضيف بتروجت فريق الاتصالات ويحل غزل المحلة ضيفا على فريق النجوم في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين.

بتروجت يستضيف الاتصالات

وفي ملعب بتروسبورت يلتقي بتروجت المتصدر برصيد 39 نقطة بقيادة السيد عيد فريق الاتصالات الثالث عشر برصيد 21 نقطة بقيادة هاني العقبي، وحقق بتروجت 12 انتصارا وتعادل ثلاث مرات وخسر مرتين وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وبعد سبعة انتصارات متتالية تعادل الفريق في الجولة الماضية مع غزل المحلة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 42 والمحافظة على فارق النقاط مع منافسيه.

في المقابل حقق الاتصالات ستة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر 8 مباريات وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع بروكسي والهزيمة أمام وادي دجلة ولابديل أماه سوى الفوز والوصول للنقطة 24 والاحتفاظ بأماله في التواجد ضمن المراكز العشرة الأولى.

يدير المباراة محمود رشدي ويساعده عادل ماهر ومحمد أبورحاب ومعهم عماد عطا حكما رابعا.

فريق بتروجت

النجوم يواجه غزل المحلة

وفي ملعب السلمانية يحل غزل المحلة الخامس برصيد 29 نقطة ضيفا على فريق النجوم الثامن عشر برصيد 13 نقطة في المباراة الأولى لأحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة الذي تولى المسئولية خلفا لحسام عبد العال.

وحقق غزل المحلة سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مباراتين وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وحقق فوزا واحدا في أخر سبع مباريات على النصر للتعدين وتعادل مع راية وطنطا ووادي دجلة والسكة الحديد وبروكسي وبتروجت ويسعى للفوز والوصول للنقطة 32.

واختار أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة 22 لاعبا في  قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد فوزي وبسام وليد ونادر رمضان ومحمد حجازي ومحمد جابر ومحمود مسعد وأحمد طارق وشيكو محارب والكومي وأحمد مجدي ومحمود عبد العزيزوأسامة خليل وعبد الرحيم عموري وإسلام مجدي وريفو وأحمد كاستيلو وفارس نيماروأحمد سالم وعبده يحيي وتشارلز باسي.

على  الجانب الآخر حقق النجوم ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر عشر مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على أبوقير للأسمدة والتعادل مع الجمهورية شبين والهزيمة أمام دكرنس وحرس الحدود ويسعى للفوز وتقليص فارق النقاط مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

يدير المباراة أحمد العباسي ويساعده محمد عبد العظيم ومنصور حسن ومعهم محمد طارق عبد الحكيم حكما رابعا.

 

بطولة دوري المحترفين بتروجت غزل المحله الاتصالات فريق النجوم

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