الشوط الأول.. تقدم بتروجت وغزل المحلة على الاتصالات والنجوم

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت والاتصالات المقامة بملعب بتروسبورت، في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين ، بتقدم بتروجت بهدف سجله وينفول كوبينا في الدقيقة 34.

أول فرصة في الشوط الأول كانت في الدقيقة 15 عندما تسلم ياسر زحلق الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر مافع وسدد كرة قوية ارتدت من محمد أبوالنجا حارس بتروجت إلى زحلق الذي سددها بجوار القائم.

في الدقيقة 18 مرر ياسر زحلق المتألق كرة رائعة لمحمد شاهين أمام المرمى كاد يسجل الهدف الأول لولا تدخل مدافع بتروجت. وفي الدقيقة 34 مرر خالد أبوزيادة كرة عرضية أستقبلها وينفول كوبينا برأسه بشكل رائع وهيأها لنفسه وسددها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لبتروجت.

في الدقيقة 44 انطلق سامح إبراهيم في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء وسدد فوق العارضة واحتسب الحكم محمود رشدي ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف.

وفي ملعب السلمانية انتهى الشوط الأول من مباراة النجوم وغزل المحلة بتقدم غزل المحلة بهدف سجله محمد جابر

وفي ملعب السكة الحديد انتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد والقناة بالتعادل بدون أهداف.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة والجمهورية شبين بتقدم أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين.

وفي أسوان انتهى الشوط الأول من مباراة النصر للتعدين وأسوان بالتعادل بهدف لكل منهما وتقدم محمد رمضان حلة للنصر للتعدين في الدقيقة الرابعة وتعادل أسوان عن طريق بلال جمال.