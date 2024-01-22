الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تقدم بتروجت وغزل المحلة على الاتصالات والنجوم

مباراة النجوم وغزل
مباراة النجوم وغزل المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت والاتصالات المقامة بملعب بتروسبورت، في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين ، بتقدم بتروجت بهدف سجله وينفول كوبينا في الدقيقة 34.

أول فرصة في الشوط الأول كانت في الدقيقة 15 عندما تسلم ياسر زحلق الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر مافع وسدد كرة قوية ارتدت من محمد أبوالنجا حارس بتروجت إلى زحلق الذي سددها بجوار القائم.

في الدقيقة 18 مرر ياسر زحلق المتألق كرة رائعة لمحمد شاهين أمام المرمى كاد يسجل الهدف الأول لولا تدخل مدافع بتروجت. وفي الدقيقة 34 مرر خالد أبوزيادة كرة عرضية أستقبلها وينفول كوبينا برأسه بشكل رائع وهيأها لنفسه وسددها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لبتروجت.

في الدقيقة 44 انطلق سامح إبراهيم في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء وسدد فوق العارضة واحتسب الحكم محمود رشدي ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف.

وفي ملعب السلمانية انتهى الشوط الأول من مباراة النجوم وغزل المحلة بتقدم غزل المحلة بهدف سجله محمد جابر

وفي ملعب السكة الحديد انتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد والقناة بالتعادل بدون أهداف.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة والجمهورية شبين بتقدم أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين. 

وفي أسوان انتهى الشوط الأول من مباراة النصر للتعدين وأسوان بالتعادل بهدف لكل منهما وتقدم محمد رمضان حلة للنصر للتعدين في الدقيقة الرابعة وتعادل أسوان عن طريق بلال جمال.

دوري المحترفين بتروجت الاتصالات غزل المحله النجوم

مواد متعلقة

السكة الحديد يستضيف القناة وبروكسي يواجه مكادي في دوري المحترفين

دورى المحترفين.. حرس الحدود فى اختبار صعب أمام دكرنس وأبوقير للأسمدة يستضيف شبين

دورى المحترفين.. راية يستضيف المقاصة ووادى دجلة يصطدم ببترول أسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

"الدستور" تكشف كارثة تهدد الثروة السمكية فى ثانى أكبر محمية طبيعية بمصر

مخطط سرى.. كيف يتجاوز نتنياهو المطالب الأمريكية بشأن الحرب على غزة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد موجه الارتفاعات الأخيره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة