الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. مباراة قمة بين لافيينا ووادى دجلة والاتصالات يواجه النجوم

فريق وادي دجلة
فريق وادي دجلة

يحل وادي دجلة ضيفا على فريق لافيينا ويستضيف الاتصالات فريق النجوم في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع التاسع عشر والأخير في مسابقة دوري المحترفين.

وادي دجلة يسعى للحفاظ على الوصافة

في ملعب الأسيوطي سبورت يحل وادي دجلة الثاني برصيد 35 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش ضيفا على فريق لافيينا الرابع برصيد 33 نقطة، في مباراة قوية يسعى خلالها كل فريق للفوز وادي دجلة لتأكيد انفراده بالمركز الثاني وزيادة فارق النقاط مع لافيينا إلى خمس نقاط ولافيينا للوصول للنقطة 36 والصعود للمركز الثاني.

وحقق وادي دجلة تسعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 23 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع 13 نقطة من آخر خمس مباريات بالفوز على الاتصالات وأسوان والقناة وبترول أسيوط والتعادل مع مكادي.

في المقابل حقق لافيينا تسعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 11 نقطة من آخر خمس مباريات بالفوز المقاصة وراية وطنطا والتعادل مع بترول أسيوط وأبوقير للأسمدة وكان اتحاد الكرة قد احتسب نتيجة مباراة طنطا ولافيينا التي انتهت بالتعادل 2- صفر لصالح لافيينا بعد قام طنطا بإشراك اللاعب كريم أسامة رغم إيقافه لحصوله على ثلاثة انذارات.

يدير المباراة جلال أحمد ويساعده عبد العزيز محسن وأحمد خلف ومعهم أحمد عبد السميع حكما رابعا.

فريق الاتصالات

النجوم يواجه الاتصالات في الظهور الأول لأحمد ساري

وفي ستاد السلام يستضيف الاتصالات الرابع عشر برصيد 21 نقطة بقيادة هاني العقبي فريق النجوم الثامن عشر برصيد 13 نقطة في أول مباراة لأحمد ساري المدير الفني الجديد لفريق النجوم.

الفريقان تأكد وجودهما ضمن المراكز من الحادي عشر وحتي العشرين لكن الاتصالات يسعى للفوز زيادة الفارق مع النجوم إلى 11 نقطة بينما يسعى النجوم للفوز وتقليص الفارق إلى خمس نقاط.

يدير المباراة أحمد جمال شاهين ويساعده علي علاء طلبة وجمالات محمد ومعهم شاهندا المغربي حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين وادي دجلة فريق لافيينا الاتصالات فريق النجوم

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