حالة الطقس اليوم الإثنين 29-1-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

مع بداية الصباح يحرص المواطنين مع انتشار سقوط الأمطار في الكثير من المحافظات على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 29-1-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن تفاصيل الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتعرض "الدستور" لكم في هذه السطور التالية موجز أخبار الطقس اليوم الاثنين، وأيضا درجات الحرارة في القاهرة وبعض المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فهناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس سيكون باردًا في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويميل للبرودة على شمال الصعيد.

وستكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على علي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

ما هي حالة الطقس غدا؟

وسقوط الأمطار غدا الثلاثاء سيكون بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.



حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، وستكون الأمطار معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين

محافظة القاهرة الدرجة العظمى 18 درجة والدرجة الصغرى 12.

محافظة الإسكندرية الدرجة العظمى 18 والدرجة الصغرى 11.

مرسى مطروح الدرجة العظمى 18 درجة والدرجة الصغرى 10.

سوهاج العظمى 20 درجة والدرجة الصغرى 08.

محافظة قنا الدرجة العظمى 20 درجة والدرجة الصغرى 09.

محافظة أسوان الدرجة العظمى 22 درجة والدرجة الصغرى 10.