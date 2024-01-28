الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سكان قطاع غزة يواجهون قسوة الطقس داخل مخيمات النزوح (فيديو)

غزة
غزة

وكأن همومهم كان ينقصها هم جديد، وكأن أحزانهم في غزة لا تكفي ليضع عدوهم حدًا لذلك العدوان الذي يشنه عليهم، فلا مكان آمنًا ولا مفر يمكنهم الهروب إليه من القصف أو البرد. 

قطاع مكلوم وحزين يواجه سكانه الموت مرات عدة، إما قصفًا أو جوعًا أو بردًا، لا يعلمون سبيلًا للنجاة أو نهاية لذلك الصراع المفروض عليهم. 

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "سكان قطاع غزة يواجهون قسوة الطقس داخل مخيمات النزوح". 

مغادرة مشروطة بالموت، وكأنه لا راحة أمام هؤلاء السكان الناجين من الصراع سوى خوض صراع آخر لحمايتهم وأطفالهم من طقس بات أكثر قسوة من آلة الاحتلال العسكرية التي لا ضمير لقادتها.

أبطال ضاقت بهم الحياة، فحملوا أمتعتهم خارج نطاق الحزن، ليصطدموا بقسوة البرد، ففي غزة احتمالات النجاة منعدمة بعدما امتلأت سماؤها بقذائف العدو وصواريخه، بينما أرضها لم تعد تحتمل كل هذا الألم، فانهارت تحت أقدام ساكنيها.

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