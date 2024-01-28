مُسيرات إسرائيلية تقصف محيطى مستشفى الأمل ومجمع ناصر بخان يونس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مُسيرات إسرائيلية تقصف محيطي مستشفى الأمل ومجمع ناصر بخان يونس، وهناك صعوبة في تقديم الخدمات، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدًا و65087 مصابًا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية 19 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدًا و290 جريحًا.