الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مُسيرات إسرائيلية تقصف محيطى مستشفى الأمل ومجمع ناصر بخان يونس

قصف محيط مستشفى الأمل
قصف محيط مستشفى الأمل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مُسيرات إسرائيلية تقصف محيطي مستشفى الأمل ومجمع ناصر بخان يونس، وهناك صعوبة في تقديم الخدمات، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدًا و65087 مصابًا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية 19 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدًا و290 جريحًا.

مسيرات إسرائيلية مستشفى الأمل مجمع ناصر مجمع ناصر الطبي خان يونس محيطي مستشفى الأمل ومجمع ناصر

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