وسط تحذيرات من الصحة العالمية واليونيسف.. الجوع والمرض يهددان سكان غزة

قاسية هي الحرب، لكن الأقسى منها أن يكون عدوك مجرمًا، لا يعترف بحقوق مدنية ولا يحترم قوانين إنسانية.

جرائم عدة مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وساكنيه، كانت أكثر قسوة من القتل ذاته، الموت أو الجوع كلاهما وجهان لحالة واحدة يعيشها سكان القطاع المكلوم جراء الحرب، والمفروض عليهم من قبل الاحتلال.

الوضع الغذائى فى الشمال مروع للغاية

وقال شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الغذائي في الشمال مروع للغاية، لا يتوافر أي طعام تقريبًا، وكل من نتحدث إليه يتوسل للحصول على الطعام.

وتابع: نحضر الإمدادات الطبية ويساعدنا الناس في إيصالها، لكنهم يخبروننا باستمرار بأنهم بحاجة إلى إدخال الطعام إليهم، وهذا غير ممكن لعدد من الأسباب.

تصريحات أممية تؤكد عجز العالم عن ردع العدو

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حول أن الجوع والمرض عـدوان جديدان يواجهان سكان غزة وسط تحذيرات من الصحة العالمية واليونيسف.

وهناك تصريحات أممية تؤكد عجز العالم عن ردع ذلك العدو وإجباره على تقديم الحقوق المشروعة لأبناء غزة، فتحججوا بالمخاوف الأمنية، وضحوا بالشعب جراء ضعفهم وقلة حيلتهم.

جريمة بشرية كبرى مارسها "نتنياهو" وجنوده ضد أطفال غزة، ذلك السلاح البشري الذي يؤرق أطماعه ورغباته في الاستيلاء على فلسطين التاريخية.