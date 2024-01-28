الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسط تحذيرات من الصحة العالمية واليونيسف.. الجوع والمرض يهددان سكان غزة

سكان غزة
سكان غزة

قاسية هي الحرب، لكن الأقسى منها أن يكون عدوك مجرمًا، لا يعترف بحقوق مدنية ولا يحترم قوانين إنسانية.

جرائم عدة مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وساكنيه، كانت أكثر قسوة من القتل ذاته، الموت أو الجوع كلاهما وجهان لحالة واحدة يعيشها سكان القطاع المكلوم جراء الحرب، والمفروض عليهم من قبل الاحتلال.

الوضع الغذائى فى الشمال مروع للغاية

وقال شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الغذائي في الشمال مروع للغاية، لا يتوافر أي طعام تقريبًا، وكل من نتحدث إليه يتوسل للحصول على الطعام.

وتابع: نحضر الإمدادات الطبية ويساعدنا الناس في إيصالها، لكنهم يخبروننا باستمرار بأنهم بحاجة إلى إدخال الطعام إليهم، وهذا غير ممكن لعدد من الأسباب.

تصريحات أممية تؤكد عجز العالم عن ردع العدو

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حول أن الجوع والمرض عـدوان جديدان يواجهان سكان غزة وسط تحذيرات من الصحة العالمية واليونيسف.

وهناك تصريحات أممية تؤكد عجز العالم عن ردع ذلك العدو وإجباره على تقديم الحقوق المشروعة لأبناء غزة، فتحججوا بالمخاوف الأمنية، وضحوا بالشعب جراء ضعفهم وقلة حيلتهم.

جريمة بشرية كبرى مارسها "نتنياهو" وجنوده ضد أطفال غزة، ذلك السلاح البشري الذي يؤرق أطماعه ورغباته في الاستيلاء على فلسطين التاريخية.

غزة سكان غزة الجوع والمرض عـدوان جديدان عـدوان جديدان يواجهان سكان غزة تحذيرات من الصحة العالمية الصحة العالمية اليونيسف

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"الزراعة" تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة