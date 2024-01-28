الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام للأمم المتحدة يعلن إنهاء خدمة 9 من موظفى الأونروا

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، عن إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا الضالعين في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وناشد "جوتيريش" بقوة الحكومات التي علقت مساهماتها في الأونروا أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات المنظمة.

الأمم المتحدة ستعاقب الموظفين الضالعين في الإرهاب

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستعاقب الموظفين الضالعين في الإرهاب، ونطالب بتمويل وكالة الأونروا.

ونوه "جوتيريش" بأن أي موظف بالأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.

وتابع: الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على مقاضاة الأفراد.

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