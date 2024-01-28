شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6330 معتقلًا منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.