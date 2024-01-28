الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حراك عربى ودولى لإنهاء الحرب ووضع حد لـ "تعنت" نتنياهو وحكومته (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

يسعى الحراك الدولي إلى وقف إطلاق النار بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المكلوم.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "حراك عربي ودولي لإنهاء الحرب ووضع حد لتعنت نتنياهو وحكومته".

إنهاء الحرب على قطاع غزة واستئناف العملية السياسية

وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن طرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خطة من 5 نقاط، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة واستئناف العملية السياسية تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 

وأكدت الصحيفة البريطانية أن لندن شاركت خطتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الحكومات العربية والأوروبية، موضحةً أنها تتضمن وقفا فوريا للأعمال العدائية لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، كما تقترح تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انتهاء الحرب. 

مشاورات موسعة لإنهاء الحرب فى غزة

فيما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" إجراء مسئولين عرب وأمريكيين وإسرائيليين، بالإضافة إلى مسئولي السلطة الفلسطينية مشاورات موسعة لإنهاء الحرب في غزة، حيث ناقشت المشاورات مستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع وملامح السيطرة الأمنية في غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع.

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